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成都防疫封控過久 供應鏈若斷 衝擊西南製造業

記者廖士鋒／綜合報導
2100萬成都居民1日傍晚起居家。（取材自微博）
2100萬成都居民1日傍晚起居家。（取材自微博）

四川成都官方要求自1日傍晚6時起全體居民原則居家，有外媒指出，若當地防疫措施導致供應鏈長期斷鏈，位於中國西南的龐大製造業基地可能會受到嚴重影響。

彭博社報導，成都將封鎖其2100萬居民以遏制疫情爆發，這是自上海封城以後，最大規模被封鎖的城市。對於影響經濟的程度，報導認為將取決於封城時間持續多久，封城的直接後果是購物、用餐等消費活動降溫，但如果供應鏈長時間中斷，工廠庫存用罄並衝擊生產，對中國西南製造業的影響可能會很嚴重。

報導並稱，成都封城將顛覆數百萬人和企業的生活，對中國經濟及其他地區產生影響。具體言之，成都占中國GDP（國內生產毛額）約1.7%，也是科技公司和汽車製造重地，包括豐田汽車公司和福斯汽車，至於富士康集團則是蘋果公司和其他設備的全球最大組裝商。此外，英特爾和其他外國公司也在該地設廠。

成都市官方坦承，該市疫情形勢異常複雜嚴峻。但針對上述公告內容，官方稱是「加強社會面管控」，而未解讀為「封城」或者「全域靜態管理」。早前，成都官方於8月30日零時發布「關於全面加強社會面疫情防控的通告」，嚴格控制人員聚集，呼籲市民「非必要不離蓉」。

封城 疫情 汽車

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