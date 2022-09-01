中國網民達10.5億人 9成愛看短視頻

中國網民規模達10.51億，其中短視頻用戶增長快速。（本報資料照片）

中國網民及網路普及不斷上升。據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）在北京 發布第50次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」顯示，截至今年6月，中國網民規模為10.51億人，互聯網普及率達74.4%。

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報告指出，中國網民規模持續穩定增長，較2021年12月新增網民1919萬人，互聯網普及率較2021年12月提升1.4個百分點。網民人均每周上網時長為29.5個小時，較去年12月提升1個小時；網民使用手機 上網的比率達99.6%；使用台式電腦、筆記本電腦、電視和平板電腦上網的比率分別為33.3%、32.6%、26.7%和27.6%。

其中，短視頻用戶增長最明顯。報告顯示，中國短視頻用戶規模達9.62億，較2021年12月增長2805萬，增長最明顯，且占網民整體的91.5%；即時通信用戶規模達10.27億，較去年12月增長2042萬，占網民整體的97.7%。網絡新聞用戶規模達7.88億，較2021年12月增長1698萬，占網民整體的75.0%。網絡直播用戶規模達7.16億，較2021年12月增長1290萬，占網民整體的68.1%。在線醫療用戶規模達3.00億，較2021年12月增長196萬，占網民整體的28.5%。

在網路基礎設施建設方面，截至今年6月，中國千兆（1000Mbps）光纖網路具備覆蓋超過4億戶家庭能力，已累計建成5G 基地站185.4萬個。