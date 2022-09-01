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中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

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中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

記者陳言喬／即時報導
成都宣布「封城」，自1日18時起，全體居民原則在家不外出。圖為8月30日，成都地鐵1號線上出行的居民。（中新社）
成都宣布「封城」，自1日18時起，全體居民原則在家不外出。圖為8月30日，成都地鐵1號線上出行的居民。（中新社）

中國新一波疫情輪到四川省會成都市，成都今天（1日）宣布自1日18時起，全體居民原則居家，企業居家辦公，餐飲行業暫停營業，公共交通僅承擔城市基本運行保障，並自1日至4日在全市範圍內展開全員核酸檢測

成都市八月底以來疫情突增，8月30日緊急宣布成都國際車展暫停展覽。成都市衛健委今天上午（9月1日）通報，8月31日0時至24時，成都新增本土確診病例106例、本土無症狀感染者51例。累計已有1183例確診，目前成都共有高風險區198個，中風險區183個。

今天近中午時，成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發出通告，自2022年9月1日至9月4日在全市範圍內展開全員核酸檢測，相關規定如下：　

一、自9月1日18時起，全體居民原則居家，非本社區居民不得進入。農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備。每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明外出1次就近採買生活物資。有外出就醫和其他特殊需求的居民，經居住地社區同意可以出入社區。承擔城市基本運行保障、醫療保障和防疫任務的市民，憑電子通行證、工作證或單位證明以及24小時內核酸陰性證明出入社區。市民非必要不離蓉，確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離蓉。　　

二、自9月1日18時起，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業外，其餘企業居家辦公。除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、生鮮快遞、電商配送、餐飲類企業（取消堂食只提供快遞外賣服務）外，其他營業場所、門店暫停營業。員工須持24小時內核酸陰性證明上崗。

三、調整公交、地鐵運營頻次，承擔城市基本運行保障、防疫任務和確有特殊需要的市民，憑24小時核酸陰性證明乘坐公共交通。計程車、共用單車不停運。來（返）蓉人員在完成「入川即檢」後，憑始發地48小時核酸陰性證明乘坐公共交通。

疫情 檢測 防疫

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