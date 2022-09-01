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全家拿錯鑰匙無法進門 鄰居開雲梯車送回六樓家

中國新聞組／北京1日電
姜先生用雲梯車將一家三口中的一人送回6樓家中。（視頻截圖）
姜先生用雲梯車將一家三口中的一人送回6樓家中。（視頻截圖）

遼寧本溪市一小區一家三口日前誤以為需要下樓測核酸，下樓時拿錯鑰匙回不了家；幸運的是，小區內一位做貨物運輸生意的姜先生，主動使用雲梯車將其中一人送回六樓家中。

極目新聞報導，據網路上流傳的影片，在一棟6層的居民樓下，一輛雲梯車從地面直伸向六樓一戶居民家的窗戶，一名戴口罩的女子坐在雲梯的轎廂裡，很快被送到窗戶邊，這名女子隨後打開窗戶順利進屋。此事發生在遼寧省本溪市溪湖區重型街彩進小區，網友稱，這是網名為「本溪雲梯車宇哥」的姜先生做的好人好事。

姜先生說，他也是彩進小區居民，當地有疫情，小區有樓棟被畫定為中高風險區域。日前小區居民測核酸，有一棟樓的居民在微信群裡求助，稱他們一家三口下樓後打不開房門回不了家，他見狀趕忙答應用雲梯車送業主上樓。

姜先生說他剛好有一輛雲梯車停放在小區裡，而且這輛車可以遙控操作，他將雲梯車開到那棟樓樓下，然後使用遙控設備，「全程無接觸，我本人並沒有與那一家三口見面。」他還說，都是同一個小區的住戶，疫情期間互相幫助是應該的。

據報導，一家三口中的男業主李先生表示，當天他們誤以為要下樓測核酸，一家三口戴著口罩下到一樓，剛準備出單元門，執勤的疫情防控人員告訴他們，在家等著便可以測核酸，不需要下樓。等他們一家三口上樓開門時，才發現出門時拿到的是倉庫門鑰匙，而不是家裡的房門鑰匙。

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