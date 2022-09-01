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大連規定戴N95才能搭公交車 老人戴普通口罩遭轟下車

中國新聞組／北京1日電

中國地方政府動輒加碼防疫，遼寧大連市爆發Omicron BA.5本土疫情後，下令乘客均須佩戴N95口罩才能搭公交車。一名老人8月29日搭公交車因為僅佩戴普通口罩，遭乘客辱罵，最後被趕下車。但有網友追問：「N95生產商被大連市委書記的親戚壟斷了？」

杭州日報報導，大連一名老人29日搭公交車因為未佩戴N95口罩，引發其他乘客不滿。監視影片顯示，老人戴普通口罩坐在公交車前排位置。

影片清楚聽到，有乘客喊道「趕緊下去吧、下去吧」，還有人罵他「缺德」。最後，有乘客報警，巡警將老人帶下公交車。

大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部28日發布第23號令，暫定8月29至31日對全市公共交通進行適當管控。所有駕駛、隨車人員、乘客均需規範佩戴N95或以上級別口罩，對未遵守防疫要求造成疫情傳播的，將依法追究責任。

據大連市政府發布，大連市疾控中心主任孫克說，大連這波疫情擴散面比較廣，涉及環境複雜、人員相對分散、範圍廣，傳播風險比較大。感染者活動軌跡主要集中在農貿市場和多條公交車路線，流調發現感染來源為農貿市場的達到50%以上，公交車也有20%以上。

自由亞洲電台報導，該條監視影片被發出後在網上引發熱議。網友紛紛嘲諷說，「我懂了N95口罩賣不完了」、「下次穿宇航服」、「光帶N95有甚麼用，直接用84（消毒液）泡著算了」。

不過，更多的網友認為，大連的「苛政」和利益集團有關。一位網友就反問：「如果一把雨傘賣到100元(人民幣，約14.5美元)，你覺得還會有晴天嗎？」另一網友則直斥：「咋地，N95生產商被大連市委書記的親戚壟斷了？」

口罩 疫情 防疫

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