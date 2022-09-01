防疫又升級 深圳暫緩返校、推網課 天津等多地中小學也延期開學

疫情反覆和嚴格的防疫政策，衝擊中國經濟。圖為深圳福田區。（路透）

中國疫情 目前呈現多點散發狀態，防疫 難度大，三大沿海一線城市近日因疫情再現，紛提升防疫措施。今年上半年曾封城兩個月防疫的上海，昨宣布嚴格管理「聚集性活動」，深圳則祭出「嚴格離深管理」，廣州暫停海珠區內中學以下學校線下教學。

時值各級學校秋季開學之際，深圳、天津等多地中小學相繼宣布延期返校開學，1日起展開線上教學。教育部要求做好秋季開學和防疫工作，確保學校不發生規模性疫情。

據財經網報導，受疫情影響，深圳全市幼兒園、中小學暫緩返校開學，中小學今日起實施線上教學，對於有條件實施全封閉管理的中六（高三）年級，入校師生員工一律住校全封閉管理。

此外，天津、瀋陽、大連中小學今起實施線上教學；海南三亞中三（初三）、中六年級下周一起實施線上教學；甘肅安排學生分批錯峰返校，按照高中、初中、小學、幼兒園的順序依次開學；成都延遲開學。

深圳截至昨日12時，新增11例陽性病例，其中二例是於社區篩查發現。深圳官方坦承當地疫情呈現「多點散發，局部爆發」的態勢，疫情防控形勢比以往任何時候都更加嚴峻。

深圳官方指出，由於8月28日以來出現多起確診陽性病例，根據防疫需要「嚴格離深管理」，呼籲民眾「非必要不離深」，確需離深的，自9月1日零時起，須持48小時內二次核酸檢測 陰性證明。而原定昨天在深圳舉行的亞洲寵物展因疫情突然喊卡，讓布展的商家損失慘重。

另一沿海大城廣州，昨日則宣布在海珠區的常態化篩檢中發現兩例個案，目前已在一天內篩查159萬人，「存在續發核酸檢測異常的情況」，並馬上進行第二次篩查。目前廣州對龍鳳街道部分區域實施臨時封控管理，亦宣布海珠區內中小學、幼兒園等機構暫停返校及線下教學、托育、託管機構暫停服務至2日結束。

國家衛健委昨通報，新增本土新冠確診349例，新增本土無症狀感染者1326例，分布在四川、西藏、海南、廣東、青海、遼寧等地。