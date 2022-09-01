中國製造業PMI連2月在收縮區間 瑞銀：今年經濟成長率難保3

8月中國PMI為49.4，雖較前月回升0.4個百分點，但仍處於景氣榮枯線下方，顯示中國經濟復甦依然疲弱。圖為安徽阜陽一工廠生產線。（Getty Images）

8月中國製造業採購經理人指數（PMI）為49.4，雖較前月回升0.4個百分點，但仍處於景氣榮枯線下方。瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，瑞銀雖對今年中國全年經濟增長預測仍維持在3%，但由於中國經濟仍面臨一定的下行壓力，最終不見得真能達到3%。另，人民幣匯率對美元匯率則可能「破七」。而總理李克強8月31日主持召開國務院 常務會議指出，穩經濟政策細則9月上旬應出盡出。

據中國國家統計局昨公布的數據，8月中國製造業PMI連續第2個月處收縮區間，非製造業商務活動指數則下降1.2個百分點。汪濤昨表示，8月PMI數字顯示，中國經濟復甦依然疲弱。

汪濤認為，中國經濟依然面臨較大的下行壓力，主要是第二季以來疫情 的反覆，以及執行較嚴格的防疫政策，加上房地產 市場持續下滑。

在外部因素方面，美國聯準會急速升息，歐美經濟面臨下行壓力，全球能源價格高漲，以及地緣政治局勢更加緊張，去全球化壓力持續加大，也對中國經濟帶來挑戰。

今年第二季中國GDP年比僅增長0.4%，汪濤說，第三季以來，儘管中國經濟明顯好轉，但反彈力道未如外界早前預期強勁。尤其房地產市場，似乎還沒有真正的企穩。

因此，汪濤表示，瑞銀對今年中國經濟增長的預測仍然維持在3%，但從目前情況來看，最終不見得能達到3%。

目前人民幣兌美元已貶至6.9左右，汪濤及其研究團隊預測，今年人民幣兌美元，可能貶破一美元兌人民幣七元，但年底還是會回到6.9左右。

四川、重慶等地近期因乾旱出現缺電，汪濤認為，這對當地8月的工業生產會有一定衝擊，但應是短暫的，對中國經濟全局的影響也不大。

汪濤指出，未來一到兩年中國經濟最值得關注的是兩方面：疫情和房地產。隨著官方累積更多的防疫經驗，她預期，中國疫情防控會逐漸放鬆，對經濟的負面影響將減少，從而推升明年中國經濟成長率達到5%左右。

至於房地產，汪濤表示，未來可能出現一系列行業整合，個別企業違約的現象可能還會發生，但整體來看，未來幾個月中國房地產業將逐步企穩。

另外，總理李克強8月31日主持召開國務院常務會議，會議指出，要用「放管服」改革辦法再推進穩經濟一攬子政策發揮效能，接續政策細則9月上旬應出盡出，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。

據新華社報導，會議指出，1是在用好新增3000億元人民幣(約435.3億美元)以上政策性開發性金融工具基礎上，對符合條件項目滿足資金需求，避免出現項目等資金；將上半年開工項目新增納入支持，以在第三季形成更多實物工作量。2是擴大政策性開發性金融工具支持領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，盡可能吸引民間投資。

3是推出支持製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策。4是引導商業銀行為重點項目建設、設備更新改造配足中長期貸款。有關部門和銀行要完善考核辦法，形成激勵機制。5是對重點項目繼續採取集中辦公等方式，提高審批效率。地方政府可根據職權作出承諾，項目落地後補辦手續。