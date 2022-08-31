廣東婦抱嬰兒乘車竟被要求「補半票」 網路炸鍋痛批

廣東一名婦女抱著不到1歲的嬰兒乘車竟被要求嬰兒補票才能上車。（取材自米萊視頻）

中國廣東一位母親抱著不足一歲的孩子在湛江南橋車站乘大巴車時被要求給嬰兒補半票才能上車，車站人員稱是根據法律規定。消息傳出後在網路炸鍋，網友痛批車站曲解交通有關法規，要求有關單位介入查辦。

澎湃新聞報導，8月29日廣東湛江的南橋車站，有位穿著白上衣，黑短褲的婦人，懷裡還抱著一個嬰兒。當她準備進站上車時，工作人員把她攔下，說按照車站規定，她懷裡的嬰兒也必須買半票才能坐車。

該婦女稱，活了幾十年，從來沒聽說過不到一歲的嬰兒要買票才能坐車，對工作人員的這種說法非常疑惑，更多的是氣憤，覺得工作人員故意刁難她。於是便站在進口處大聲呵斥工作人員，高分貝的聲音立即引起了周圍群眾的圍觀。

工作人員表示，每十位乘客才能有一個免票兒童名額，或者是半價名額，如果不夠十個座位的話，就不能帶，就算滿月的小孩都要買半票才能坐，這都有規定的。

最後，該女子著急坐車，加上工作人員又不放行，她就拿出手機 拍攝，還邊拍邊陳述事情發生的過程放在網路上求公道，視頻一發出，引來了大批網友的熱烈討論。

網友們一面倒痛批車站工人員曲解法規，認為車站想錢想瘋了，嬰兒既不能單獨坐在座位上，也不會妨礙他人座位，如果需要買票，那車內是會配備專門的嬰幼兒座位嗎？

面對車站提出的「法規依據」，網友更質疑那是在車上滿員的情況才會出現的狀況，客車未滿員時根本就不會有「超載與否」的問題，何況他只是個嬰兒，還不是兒童呢。

有律師指出，在中國國家衛健委、國家發改委等17部門發布鼓勵生育之際，所有有關財政、稅收、保險 、教育、住房、就業 等方面的支持措施都在跟進，兒童（嬰兒）乘車免票政策更應積極落實。