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全球50例「黃金血型」 2例在江蘇

中國新聞組／北京31日電
江蘇發現兩例罕見「黃金血型」，全球僅有50例；圖為該貧血患者的Rh血型。（取材自新京報）
江蘇發現兩例罕見「黃金血型」，全球僅有50例；圖為該貧血患者的Rh血型。（取材自新京報）

江蘇發現兩例罕見「黃金血型」（RhNULL），人群中的概率是六百萬分之一；自20世紀1960年代發現以來，全球不足50例，在中國此前報導僅有4例。

影音來源：YouTube

新京報報導，南京醫科大學附屬泰州人民醫院接診一位重度貧血女子，在對其進行血型和血型抗體檢查時發現，她不僅僅是RhD陰性（俗稱「熊貓血」），而且其RhC、Rhc、RhE、Rhe均為陰性（RhNULL）。在對家屬進行血液匹配度檢測時，醫院發現該名患者的親姊姊血型與她一樣。

泰州人民醫院輸液科主任高靈寶表示，該患者50歲左右，目前已出院，醫院也提醒該患者定期進行體檢，查看貧血狀況，進行提前干預。

據報導，高靈寶稱，如自願獻血，「黃金血」能將自己的血液輸送給任一缺血的病人，反之則只能接受同血型輸血——這意味著，全世界範圍內能給她提供血液的人不到50位。鑑於該患者屬於重度貧血，最終醫院採取激素治療，降低抗原抗體反應，患者並未出現大出血的情況。

報導指出，高靈寶表示，RhNULL血型是由於基因突變而形成的，經基因測序，該患者的突變序列是比較新的。「對該患者的治療也讓我們有了一個經驗，即對稀有血型貧血患者的提前干預是非常重要的。」

「黃金血型」的人在日常生活工作中，需要注意避免出現損傷。對於女性而言，生育是一個比較關鍵的節點，女性在懷孕時期通過胎盤會產生一些抗體，從而產生免疫性溶血，因此在女性懷孕前期，我們會建議她採取自體輸血來備血。

據報導，高靈寶指出，「黃金血」是由基因突變產生的，對其進行研究，有助於進一步認識人類基因。目前，我們將患者的血液樣本提供給國家衛健委血型基因檢測聯合參比實驗室進行基因測序，發現該患者的突變序列是比較新的。

對該患者的治療也讓我們有了一個經驗，即對稀有血型貧血患者的提前干預是非常重要的。患者及早知道自己的特殊血型，就能及早避免從事一些危險的工作。對於稀有血型而言，預防創傷還是第一位的。

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