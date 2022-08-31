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統一安排車輛接運遺體…皖殯儀館發「溫馨」短信 嚇到居民

中國新聞組／北京31日電
安徽懷寧縣一家殯儀館發「溫馨提示」，收到短信的民眾直呼瘆得慌。（取材自新安晚報）
安徽懷寧縣一家殯儀館發「溫馨提示」，收到短信的民眾直呼瘆得慌。（取材自新安晚報）

安徽省懷寧縣楊先生近日收到了懷寧縣殯儀館的「溫馨提示」，大皖新聞報導，內容大意「自9月1日起，社會車輛一律不得非法從事遺體接運業務，由懷寧縣殯儀館統一安排車輛接運 」，然而這則「溫馨」的短信，確讓居民直呼「瘆得慌」。

九派新聞報導，收到短信的並非楊先生一個人，懷寧縣很多居民、甚至在外地務工的懷寧人都收到了這條短信。多位居民表示，「連在省外做生意的懷寧人都收到了，似乎是無差別發送，婦女小孩也都收到了，這太不吉利了。」「中國人在心理上對死亡是很忌諱的，如果一家人都好端端的，收到這種信息心裡多彆扭。」「這不是在浪費公共資源嗎？這種通知應該貼殯儀館或下發到村裡。」言談中透露不滿。

據報導，懷寧縣殯儀館一名值班工作人員表示知道這則通知。「就是從9月1日開始，縣殯儀館統一派車接運遺體，以前縣裡社會車輛接運遺體現象挺多的，前幾天縣裡面為此召開過會議，我本人也收到了這條短信。」

報導指出，此事源於該縣統一整治行動。懷寧縣8月中旬召開了殯葬服務專項整治動員會，布置了這項任務。在動員會上，懷寧縣明確提出要求：全縣要依法整治殯葬行業運輸車輛違法違規行為、殯儀服務亂象治理，加強殯葬服務、禁放禁燒新增場所管理等工作。同時，該會議專門強調，要充分利用電視、報紙、網路、手機短信、宣傳展板和宣傳車等多種方式，加大殯葬服務專項整治相關內容宣傳。

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