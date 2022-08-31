萬達「太子」王思聰不接班？ 退出董事職務

萬達「太子」、被暱稱「國民女婿」的王思聰退出萬達董事，被解讀是不接班、拒絕繼承家族企業。（取材自瀟湘晨報）

中國國家企業信用信息公示，大連萬達集團29日出現工商變更，王思聰退出董事職務。消息讓市場一片譁然，有萬達「太子」、被暱稱「國民女婿」的王思聰，是前中國首富、萬達集團董事長王健林的獨生子，王思聰退出萬達董事，被解讀是不接班、拒絕繼承家族企業。

上游新聞報導，王思聰是王健林的獨子，自小便被送到國外，在新加坡 讀小學，在英國大學畢業後回到中國，就擔任萬達集團的董事，但並不負責任何事務。

據報導，雖然王健林有意讓獨子在萬達上班，接手他的工作，但王思聰個人表示並不想。王健林表示：「曾經跟思聰討論了幾次，但他沒興趣接我的班，管十幾萬人他覺得太辛苦。」

為了鍛鍊獨子，王健林拿出5億元（人民幣，下同，約7300萬美元），讓王思聰「練手」。

王思聰成立PE基金普思投資 ，投資環球數碼、雲游控股、九好集團和無錫海古德新技術，接著投入電競，力捧IG戰隊、創立熊貓直播。在2015年到2017年之間，普思投資數額高達48筆，身價一度高達60多億，位列2016年中國80後富豪榜第二。

然而光景沒有持續多久，從樂視體育爆雷，一手創辦的熊貓TV宣布破產 ，隨後王思聰也因為替人擔保，成為被執行人，徹底花光王健林給他「練手」的5億元。

然而，王思聰雖然不想接管萬達，但天眼查APP信息顯示，目前王思聰關聯企業共37家，其中存續狀態的有26家，王思聰任9家公司法定代表人，在16家公司中擔任董事長、董事、監事等管理職位，且在24家公司中持有股份，擁有上百家公司的實際控制權。

上游新聞報導，8月底，接近萬達的人士透露，王健林終於下定決心讓王思聰退出董事會，未來將由職業經理人接手。