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越來越晚婚 中國去年低於800萬對結婚 36年來第一次

中國新聞組／上海31日電
晚婚、不婚已成中國的社會問題，圖為新人展示結婚證。（新華社資料照片）
晚婚、不婚已成中國的社會問題，圖為新人展示結婚證。（新華社資料照片）

中國近年結婚人數持續減少。據報導，2021年只有764.3萬對新人結婚，是36年來結婚人數首次低於800萬對大關。專家分析，年輕人的住房、生活等壓力大，對結婚意願有實際影響。

第一財經報導，民政部最新公布的「2021年民政事業發展統計公報」顯示，2021年全年依法辦理結婚登記764.3萬對，較2020下降6.1%。

民政部網站自1986年以來的數據，2021年是36年來結婚人數首次低於800萬對大關。

第一財經按當局公布的數據分析，2021年結婚登記人口中，20至24歲僅占整體16.5%，較2020年下降2.1個百分點；25至29歲占整體35.3%，較2020年微升0.4個百分點，連續九年成為比重最高的年齡層。

30至34歲占20%，較2020年增加0.7個百分點，連續兩年成為占比第二高的年齡層，較2005年增加10.1個百分點；35至39歲占8.7%，較2020年增加0.4個百分點，較2005年增加3.8個百分點；40歲以上比重19.5%。

報導指出，30至34歲和35至39歲這兩個年齡層登記結婚占整體的比率創近年新高。若以30歲為分界，30歲或以上占整體48.2%，較2020年增加1.7個百分點，創下新高，顯示中國結婚年齡越來越遲。

報導引述人口專家、廣東省人口發展研究院長董玉整表示，城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，住房、交通、消費等壓力很大，對戀愛結婚都有實際影響。

今年1月中國國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞表示，「90後」、「00後」絕大部分在城鎮成長和工作，面對的就業競爭更大，婚育推遲現象十分突出。

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