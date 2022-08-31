8分鐘宰1頭羊 新疆「荒漠屠夫」竟是美少女 網驚呼

新疆一名直播主八分鐘就可以宰一隻羊，手法犀利，與她可愛氣質的外表呈現大反差，吸引大批網友目光。（取材自微博）

繼網紅主播「疆域阿力木」因背景太假暴紅之後，新疆 又有一名直播主迅速走紅網路，原因是她只要八分鐘就可以宰一隻羊，手法犀利，速度相當快，有人送上外號「荒漠屠夫」，與她可愛氣質的外表呈現大反差，吸引大批網友目光。

來源：YouTube

搜狐新聞報導，在新疆幫父母放羊的00後少女「灰太狼的羊」近期在短視頻平台迅速竄紅，短短三天，她的粉絲就從60多萬漲到350多萬，目前粉絲已超過460萬，而讓她暴紅的是一段宰羊的影片。

在宰羊影片中，只見這個看起來文靜柔弱的少女，竟然可以在短短八分鐘內宰殺一頭羊，從放血、剝皮到去除內臟只要7分33秒救搞定，動作嫻熟，手法犀利，與她溫柔的外表相比，讓不少網友直呼反差太大。

據公開資料，抖音 帳號「灰太狼的羊」主播名叫惠然，出生於2001年，父母在新疆巴州尉犁縣搞養殖，目前家中有600多頭羊。這名少女說：「當時家裡正好要宰羊，我就突發奇想拍下了自己動手剝羊皮、分割羊肉的視頻發布在平台上，可能是我瘦弱的形象和這些畫面很有反差，這條視頻一下就火了。」

惠然目前發布了120多部短視頻，總獲贊1000餘萬，有兩部視頻的點贊量已經超過100萬。視頻有和維吾爾族大叔互動、有製作新疆美食 、有給小羊餵奶除蟲、還有放丟了羊哭鼻子的，這些短視頻向大家生動展示一個新疆牧羊女孩平淡而又歡樂的日常生活。