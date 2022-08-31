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河北暴雨2司機困橋下 心臟裝4支架的7旬翁下水救人

中國新聞組／北京31日電
唐山兩司機因暴雨受困橋下深水中，心臟裝了4個支架的七旬老漢挺身而出，下水救人。（視頻截圖）
唐山兩司機因暴雨受困橋下深水中，心臟裝了4個支架的七旬老漢挺身而出，下水救人。（視頻截圖）

河北唐山70歲老人付紹臣家中近日先後來了一男一女，原來這兩人在先前的一場暴雨中，連人帶車被困在橋下積水裡，車輛幾乎沒頂，但兩人都不會游泳。危急時刻，付紹臣下水將兩人救起，他們為了表達感謝，特別上門來拜訪。

來源：YouTube

極目新聞報導，其實付紹臣心臟內裝了四個支架，每天都要吃高血壓藥，但身為退役軍人的他救人他義無反顧，「當時下水時，我也沒想心臟支架、年齡大了這些問題，只想著救人。」

他回憶當時情景，事發當天突降暴雨，路上積水多，付紹臣急忙回家，在路過橋下時看到兩輛車拋錨被困積水中，淹沒了大半車身，還打著閃雙燈，像是在呼救，付紹臣覺得不對勁，直覺可能有人受困，果斷下水游過去看看。

當時雨橋下積水近2米深，付紹臣雙腳無法著地。他游到一輛車旁，用力拽開後排車門，發現一位40多歲的女子，付紹臣趕緊打開車門把女子救出來，拖著她游到岸上。

付紹臣又游到另一台拋錨車前，打開車門，發現裡面有一位30多歲的男子，但不會游泳。此時付紹臣已經很疲憊，無法將男子拖到岸邊，於是一邊用力推車，一邊朝岸上呼喊：「有會游泳的下來幾個，幫幫忙！」

據報導，這時路過的市民劉傑聽到呼喊，也跳下去幫忙。付紹臣用力把車輛推到岸邊，隨後男司機鉆出車廂，從車頂爬上岸。連救兩人後，付紹臣體力已經嚴重不支，劉傑急忙游過去將老人拉了上來。

被問到下水救人的英勇行徑，付紹臣說，「我家人知道了，很心疼但也很驕傲。」她說當天回到家，妻子看他全身泥水，便詢問原因，妻子聽了很心疼，責怪他不愛惜身體。

付紹臣的妻子介紹，因為老伴心臟裝了四個支架，每天都要吃藥，年齡也大了，她很擔心他在水裡發生意外。付紹臣的子女看到新聞後，也很擔心地詢問情況，心疼之於表示為父親見義勇為、樂於助人的行為感動驕傲。

游泳 暴雨 高血壓

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