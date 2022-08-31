陸網紅愛上台灣人 母苦勸分手…廣東女痛哭：怎麼辦？

陸生廖小花上傳影片「我跟台灣人談戀愛，但可能該分手了」，哭著問網友們「該怎麼辦？」掀起討論。（視頻截圖）

到台灣求學的陸生廖小花是一個網紅，日前她上傳一支影片「我跟台灣人談戀愛，但可能該分手了」，她在片中提到，自己在台灣交了一個男朋友，原本很開心準備去見對方家長，卻因為「兩岸環境」因素，被自己母親苦勸分手，廖小花在影片中哭著問網友們「該怎麼辦？」掀起一陣討論。

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看新聞報導，廖小花日前上傳影片，「稱自己剛宣布戀愛，現在卻可能要分手了」，表示她的媽媽從廣東打電話來，分析和台灣人交往會面臨的困難，勸說兩人分手。廖小花稱，自己能理解母親的顧慮，畢竟她和男方都是想要認真交往的，但現在卻因為兩岸的大環境，使得他們面臨分手，廖小花無奈表示，「談戀愛可能是兩個人的事情，但是結婚是兩個家庭的事情，這是非常現實的」，她哭著說：「我們在不是最適合的時機相遇」。

據報導，對此網友們持不同觀點，有網友贊同分手，直言「婚姻的確是兩個家庭的事，趁著感情不深，快點分開吧。」「妳還年輕，趁著兩人對未來沒有什麼共識，快點結束吧！別鑽牛角尖，告訴自己下一段感情會更好。」

但也有網友認為，即使兩人的感情走不長，也不應該因為如此荒誕的理由分手。「關鍵還要看自己，如果有強大的毅力，會走下去的。」還有網友直言：「不認可妳的父母將妳綁在他們身邊的想法，對於父母而言，孩子的幸福不是更加重要嗎？」