中國智庫罕見反清零政策 報告1天就「被清零」

中國一家智庫「北京安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的防疫「清零政策」。(美聯社)

中國一家智庫「北京 安邦諮詢公司」28日罕見公開反對中央政府嚴厲的的新冠「清零政策」，稱必須改變封城 和中斷商貿、旅遊和工業生產的限制措施，以防「經濟停滯」。但這份報告刊出一天，就在中國網路上遭「清零」下架。

英國衛報報導，北京安邦諮詢公司的報告沒有具體建議該如何改變，但表示中國政府需要專注在防止經濟擴大下滑。並指出，美國、歐洲和日本，在放鬆疫情防控限制後，經濟正在復甦。

安邦智庫成立於1993年，是一家和中國官方有密切往來的機構。美聯社報導曾指出，安邦曾為中國的金融和經濟領導小組服務，並為中國政府機構和金融機構提供諮詢。

該智庫在一份題為「中國是時候調整病毒防控政策」的報告中說，防止經濟停滯的風險應該是中國的當務之急。在當前政治敏感的一年裡，即使是公眾對官方政策的溫和分歧，也幾乎是很少聽聞的，因為至少被認為是1980年代以來中國最強勢的領導人習近平 ，預計將在今年年底召開的20大上繼續執政。

人們普遍預計，中國的新冠防疫措施至少會持續到10月召開20大閉幕之後。屆時習近平可能會打破傳統，獲得第三個五年任期而繼續執政。

經濟學家警告，中國需要提振2022年上半年2.5％的增長率，這個數字還不到官方年度目標5.5％的一半。此前上海和其他的工業中心，相繼於3月下旬實施封城措施以應對病毒爆發。該智庫的報告表示，受新冠病毒防控政策的影響，中國經濟面臨停滯風險。

但安邦智庫的這份報告顯然不是中國政府想聽到的建言，就在報告發表隔天，便在微博與微信遭刪除，比病毒還早被「清零」。