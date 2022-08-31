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深圳出現BF.15變異株 多區宣布全域管控

記者廖士鋒／綜合報導
由於疫情緣故，深圳多個地區又宣布進行嚴格管控措施。（取材自微信）
由於疫情緣故，深圳多個地區又宣布進行嚴格管控措施。（取材自微信）

深圳地區發現了BF.15變異株，且疫情有上升趨勢，目前除了羅湖、福田、龍崗外，龍華區也宣布進行嚴格全域管控措施。另外，成都、武漢、瀋陽、大連等城市也都加強防疫管控措施。

據「深圳發布」微信公眾號消息，8月29日深圳新增35例陽性病例，六例在隔離密接人員中發現，14例在重點人員篩查中發現，三例在主動就診中發現，12例在社區篩查中發現；24例診斷為新冠肺炎確診病例，11例診斷為新冠病毒無症狀感染者。

此前29日深圳市疾控中心宣布，已對全市23日以來的所有病例均進行了病毒的基因組序列比對分析，結果顯示：大多數個案感染毒株為BF.15變異株（BA.5.2.1的子分支），為深圳本地首次發現；另外部分個案感染毒株為BA.5.2、BA.5.2.1和BA.2.2變異株。

在此次疫情流行下，深圳已有多區宣布實施嚴格管控措施，包含羅湖、福田、龍崗等區，而30日，龍華區宣布即日起全域實行管控措施，包含社區社區、城中村實行嚴格管理，所有外賣、快遞等不進入社區社區、城中村，實行無接觸配送，另外規定大型會議、活動暫停、批發市場等也暫停營業，餐廳內用接待顧客數量不得超過最大容量的50%。

除了深圳之外，成都也宣布30日起「加強全市社會面疫情防控」，加強核酸檢測，嚴格離蓉和來（返）蓉管理，暫定實施五天；另武漢規定30日零時起，市民群眾進入社區、社區、學校、機關及企事業單位、各類公共場所，乘坐公共交通工具等，須提供兩日內（48小時內）核酸檢測陰性證明或已篩檢資訊，否則會賦予「灰碼」。另外遼寧瀋陽、大連的防控也都有宣布升級，包含加強篩檢、暫停內用等措施都已祭出。

疫情 檢測 武漢

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