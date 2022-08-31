最嚴防疫? 瞞行程3代禁考公職 河北承德挨轟急撤政策

中國多地陸續出現疫情，防疫管控愈來愈嚴。圖為重慶中心城區開展全員核酸檢測。（新華社）

20大前，中國防疫 管控愈來愈嚴，河北承德通告獎懲措施，舉報他人有發熱咳嗽的獎500元人民幣(約72.3美元)；故意隱瞞行程、拒不配合流調者將列入失信黑名單，且三代以內旁系親屬不得參軍、入黨及報考公務員和事業單位。對此，網友痛批「株連九族」。官方30日公開道歉，並將撤銷罰則及究責。

這個堪稱是史上最嚴的防疫處罰規定是由河北承德高新區發出。據「網信高新區」微信 公眾號消息，承德高新區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室30日通告，1.凡能提供轄區有關發熱、咳嗽等症狀人員資訊的，村醫私自為發熱人員治療的，2022年8月22日以來有承德市域外行程未按規定報備人員的，經核實後，每條有效線索獎勵舉報人500元。對多人舉報同一線索的只獎勵第一舉報人。

2.對故意隱瞞行程、拒不配合流調的，一經查實救治費用自理、列入失信人員名單，造成嚴重後果的追究刑事責任。其中：涉疫人員是黨員、領導幹部親屬的，一同追究黨員、領導幹部管理不好親屬的政治責任。涉疫人員是企業家的，列入銀行黑名單，不得申請各類貸款 。涉疫人員是個人的，列入高新區個人失信紀錄黑名單（三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務員及事業單位等）；三年後，如個人無不良紀錄，方可恢復個人正常信用。

據媒體報導及網路訊息，這項公告一出，引起許多網友強烈批評。有人直指，一個違規和三代以內親屬有什麼關係？這種規定簡直是「株連九族」；還有人表示，這種作法是「對公民權利赤裸裸的蔑視」，表現出「權力不受約束的任性」。

報導指出，承德市高新區30日透過微信公眾號宣布，撤銷上述「關於有獎向社會徵集涉疫信息的公告」，坦承高新區防疫指揮部辦公室「未經研究審核，擅自發布相關涉疫政策，法律政策依據不足」，予以撤銷，就此事造成的影響向社會公開致歉，同時正調查核實此事，將「依紀依規嚴肅處理」。