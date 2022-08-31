我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

最嚴防疫? 瞞行程3代禁考公職 河北承德挨轟急撤政策

記者陳言喬／綜合報導
中國多地陸續出現疫情，防疫管控愈來愈嚴。圖為重慶中心城區開展全員核酸檢測。（新華社）
中國多地陸續出現疫情，防疫管控愈來愈嚴。圖為重慶中心城區開展全員核酸檢測。（新華社）

20大前，中國防疫管控愈來愈嚴，河北承德通告獎懲措施，舉報他人有發熱咳嗽的獎500元人民幣(約72.3美元)；故意隱瞞行程、拒不配合流調者將列入失信黑名單，且三代以內旁系親屬不得參軍、入黨及報考公務員和事業單位。對此，網友痛批「株連九族」。官方30日公開道歉，並將撤銷罰則及究責。

這個堪稱是史上最嚴的防疫處罰規定是由河北承德高新區發出。據「網信高新區」微信公眾號消息，承德高新區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室30日通告，1.凡能提供轄區有關發熱、咳嗽等症狀人員資訊的，村醫私自為發熱人員治療的，2022年8月22日以來有承德市域外行程未按規定報備人員的，經核實後，每條有效線索獎勵舉報人500元。對多人舉報同一線索的只獎勵第一舉報人。

2.對故意隱瞞行程、拒不配合流調的，一經查實救治費用自理、列入失信人員名單，造成嚴重後果的追究刑事責任。其中：涉疫人員是黨員、領導幹部親屬的，一同追究黨員、領導幹部管理不好親屬的政治責任。涉疫人員是企業家的，列入銀行黑名單，不得申請各類貸款。涉疫人員是個人的，列入高新區個人失信紀錄黑名單（三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務員及事業單位等）；三年後，如個人無不良紀錄，方可恢復個人正常信用。

據媒體報導及網路訊息，這項公告一出，引起許多網友強烈批評。有人直指，一個違規和三代以內親屬有什麼關係？這種規定簡直是「株連九族」；還有人表示，這種作法是「對公民權利赤裸裸的蔑視」，表現出「權力不受約束的任性」。

報導指出，承德市高新區30日透過微信公眾號宣布，撤銷上述「關於有獎向社會徵集涉疫信息的公告」，坦承高新區防疫指揮部辦公室「未經研究審核，擅自發布相關涉疫政策，法律政策依據不足」，予以撤銷，就此事造成的影響向社會公開致歉，同時正調查核實此事，將「依紀依規嚴肅處理」。

防疫 微信 貸款

上一則

國務院督查內蒙篇／大量農田機電井廢棄 公帑打水漂

下一則

中國智庫罕見反清零政策 報告1天就「被清零」

延伸閱讀

北韓官媒首認金正恩曾染疫 連日「大內宣」抗疫事蹟

北韓官媒首認金正恩曾染疫 連日「大內宣」抗疫事蹟
國會未撥款 免費居家快篩劑叫停

國會未撥款 免費居家快篩劑叫停
河北祭超嚴苛防疫處罰 隱瞞行程者「三代不得考公職」

河北祭超嚴苛防疫處罰 隱瞞行程者「三代不得考公職」
BA.5疫情開始 9月中再現高峰

BA.5疫情開始 9月中再現高峰

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
將代表中國出賽世界小姐的秦澤文被踢爆學經歷造假。（取材自世界小姐中國區大賽官網）

代表中國出賽世界小姐的美女 被踢爆學經歷都是假

2022-08-28 06:19

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑