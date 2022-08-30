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太空站耕作 問天艙水稻30cm高 擬南芥苗也長葉子

中國新聞組／北京30日電
微重力條件下，高桿水稻幼苗已長至30釐米左右高，矮桿水稻也有5-6釐米高。（取材自中國科學院分子植物科學卓越創新中心）
微重力條件下，高桿水稻幼苗已長至30釐米左右高，矮桿水稻也有5-6釐米高。（取材自中國科學院分子植物科學卓越創新中心）

近期，神舟十四號航天員在中國空間站問天實驗艙裡「種菜」的視頻在網上瘋傳。這是在問天艙進行的高等植物培養實驗。目前，空間站中的擬南芥苗已長出葉子，高桿水稻幼苗已長至30厘米左右高，矮桿水稻也有5至6厘米高，生長狀態良好，實驗已經取得階段性成果。

來源：YouTube

大公報報導，中科院分子植物科學卓越創新中心鄭慧瓊研究團隊承擔「微重力條件下高等植物開花調控的分子機理」生命科學實驗項目。鄭慧瓊表示，希望通過本次研究，在國際上首次完成空間微重力條件下水稻從「種子到種子」全生命周期的培養實驗。

據報導，實驗目前已成功啟動擬南芥和水稻的種子萌發，後續將完成擬南芥和水稻在空間站從種子到種子全生命周期的實驗，並在實驗過程中由航天員採集樣品、冷凍保存，最終隨航天員返回地面進行分析。

此外，據中國新聞網指出，至於為什麼選擇擬南芥和水稻作為本次實驗樣品，鄭慧瓊指出，擬南芥和水稻是兩種模式植物，具有代表性：擬南芥代表雙子葉、長日、十字花科植物，很多蔬菜，如青菜、油菜等都屬於十字花科；水稻則代表單子葉、短日、禾本科植物，很多糧食類作物，如小麥、玉米等屬於禾本科。

在過去60多年中，科學家們對於在空間種植和栽培植物進行大量研究，在各種空間飛行器中已進行20多種植物的培養實驗。早期的空間植物培養實驗主要目標是如何在空間環境中養活植物，使其能夠萌發、生長、開花和產生種子，如今這些目標都一一實現。一些基本的空間植物生物學問題，如植物的向性生長，根的形成、萌發，種子成分，基因和蛋白質的表達變化等，也在此過程得到較為深入的研究。

鄭慧瓊認為，目前，科學家們的研究重點逐漸由對植物幼苗階段的研究擴展至種子生產研究。但此前只有油菜、小麥和豌豆少數幾種作物在空間完成「從種子到種子」的實驗。同時，在空間條件下，植物開花時間延遲、開花數目少、種子結實率低和種子質量下降等問題仍然沒有克服。因此，迫切需要研究如何控制植物發育的關鍵環節開花的調控機理，為改進空間植物培養技術和探索更多的適應空間生命保障要求的糧食作物生產提供指導。

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