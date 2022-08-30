1張奧特曼卡逾千人民幣 網傳家長花200萬幫收集

奧特曼卡牌風靡學生。（取材自蘇寧易購網頁截圖）

奧特曼卡牌風靡小學生，網傳有北京 某家長花費200萬元(人民幣，下同，約29萬美元)幫孩子抽卡仍未集齊，相關話題引起關注。卡遊公司澄清，稱上述消息「理論上不存在」，但二手市場已有卡牌每張超千元。

紅星新聞報導，奧特曼卡遊動漫 透過不斷細分卡牌等級、開發對戰遊戲模式，誕生了一門名為「奧特曼卡牌」生意。卡遊旗艦店裡最貴的一套奧特曼「星雲版1盒12包360張」卡牌售價599元，在閒魚平台，有用戶掛出一張卡遊旗下的「奧特曼豎字卡ssr終極賽羅SCS-009」，售價高達1499元。

報導指出，對於有家長花費200萬元幫孩子抽卡的說法，卡遊公司解釋「理論上不存在這類家長」，北京地區所有會員，歷史客單價不超過300元，如果按200萬的購買金額計算，需要購買6666次；從北京富力店1月1日開業至8月初，需要每天購31次才能完成。

此外，以盲盒形式抽取的奧特曼卡牌產品價位為1/2/3/5/10元每包，而大於20元/包的產品基本都是明卡形式，消費者在購買時就能明確看到能買到哪張卡，且基本只會買一次。

對於卡遊的回應，多位網友表示不能信服。「卡遊不是只有直營門店，還有大量經銷商和街邊店」，「很多人都會去閒魚買」。

針對二手市場炒作奧特曼卡牌的現象，卡遊表示，二級市場確實存在對卡牌的一定炒作，價格高於品牌零售價，不排除是透過二級市場進行交易，導致花費較大。卡遊一直倡導理性消費，不參與任何二級市場交易，並在所有銷售渠道和門店公約內提倡。