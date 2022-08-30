我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

日本「經營之聖」稻盛和夫去世 享耆壽90歲

1張奧特曼卡逾千人民幣 網傳家長花200萬幫收集

中國新聞組╱北京30日電
奧特曼卡牌風靡學生。（取材自蘇寧易購網頁截圖）
奧特曼卡牌風靡學生。（取材自蘇寧易購網頁截圖）

奧特曼卡牌風靡小學生，網傳有北京某家長花費200萬元(人民幣，下同，約29萬美元)幫孩子抽卡仍未集齊，相關話題引起關注。卡遊公司澄清，稱上述消息「理論上不存在」，但二手市場已有卡牌每張超千元。

紅星新聞報導，奧特曼卡遊動漫透過不斷細分卡牌等級、開發對戰遊戲模式，誕生了一門名為「奧特曼卡牌」生意。卡遊旗艦店裡最貴的一套奧特曼「星雲版1盒12包360張」卡牌售價599元，在閒魚平台，有用戶掛出一張卡遊旗下的「奧特曼豎字卡ssr終極賽羅SCS-009」，售價高達1499元。

報導指出，對於有家長花費200萬元幫孩子抽卡的說法，卡遊公司解釋「理論上不存在這類家長」，北京地區所有會員，歷史客單價不超過300元，如果按200萬的購買金額計算，需要購買6666次；從北京富力店1月1日開業至8月初，需要每天購31次才能完成。

此外，以盲盒形式抽取的奧特曼卡牌產品價位為1/2/3/5/10元每包，而大於20元/包的產品基本都是明卡形式，消費者在購買時就能明確看到能買到哪張卡，且基本只會買一次。

對於卡遊的回應，多位網友表示不能信服。「卡遊不是只有直營門店，還有大量經銷商和街邊店」，「很多人都會去閒魚買」。

針對二手市場炒作奧特曼卡牌的現象，卡遊表示，二級市場確實存在對卡牌的一定炒作，價格高於品牌零售價，不排除是透過二級市場進行交易，導致花費較大。卡遊一直倡導理性消費，不參與任何二級市場交易，並在所有銷售渠道和門店公約內提倡。

北京 動漫

上一則

旱災剛過暴雨來 四川撤離近12萬人 已3.5萬人受災

下一則

太空站耕作 問天艙水稻30cm高 擬南芥苗也長葉子

延伸閱讀

美2巡洋艦穿台海 CNN：京低調 不想升高情勢免誤判

美2巡洋艦穿台海 CNN：京低調 不想升高情勢免誤判
專家：中美軍方對話斷聯 仍可藕斷絲連

專家：中美軍方對話斷聯 仍可藕斷絲連
台灣政策法9月3度闖關 阿米塔吉建議國會、政府減少象徵性作為

台灣政策法9月3度闖關 阿米塔吉建議國會、政府減少象徵性作為
北京同學室友

北京同學室友

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國最高人民法院外觀。（百度）

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

2022-08-28 09:41
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54
2000年雪梨奧運，葉釗穎（右）接到命令，故意在準決賽中輸給另名中國代表龔智超（中）。龔智超之後在決賽中擊敗丹麥好手馬丁（Camilla Martin）。(Getty Images)

中國前羽球球后葉釗穎：曾被迫在奧運賽事放水

2022-08-27 16:41

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日