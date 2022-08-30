中國電商仍賣「水中殺手」鱷雀鱔 網：放生就是造孽

電商平台上有不少商家在銷售鱷雀鱔幼苗及活體魚。（取材自環球Tech）

外來種鱷雀鱔近日頻頻現身北京 市、河南 、山東、寧夏、雲南等多地，由於牠們生性凶猛，號稱「水中殺手」，可能危害生態，原本多個電商 平台有銷售鱷雀鱔幼苗及活體魚，事發後緊急下架，然而還是有電商平台在買賣，價格從25元(人民幣，下同，約3.6美元)到600元不等，甚至打出「絕版」標語，不少網友留言 「放生就是造孽 」。

北京青年報報導，近半年中國至少已經捕捉到逾19條鱷雀鱔，涉及12個省市，而濟南多家花鳥魚蟲市場則在售賣鱷雀鱔幼魚，多養在水族店靠裡的魚缸內，部分店家養殖有長吻雀鱔、短吻雀鱔與斑點雀鱔等多個品種的雀鱔品種，總數多達20條。

「一條鱷雀鱔80元，稍微大點的也就100元。」 濟南華龍水族花卉文化市場某水族店老闆指著水族箱內尖嘴的鱷雀鱔說，「 都是從南方進的貨，有些喜歡稀奇古怪魚的朋友會經常過來看看。」部分電商平台更打出「絕版」標語。

「就餵給它們一些魚蝦和各種肉，有時候也會餵一些魚料。」 一位水族店的老闆說，考慮到鱷雀鱔餵養成本，他們不會把鄂雀鱔養得過大，「 最大能長大3米，我們也就養到20、30厘米」。

有業內人士認為，目前法律沒有明確禁止售賣鱷雀鱔，這就在一定程度上無法確保一些人在購買鱷雀鱔後不進行放生、丟棄。

中新經緯報導，律師表示，若商家在平台出售外來物種，則平台應當監管商家是否對消費者盡到提示說明義務，即出售時需要提醒消費者不得擅自釋放或丟棄，並告知其相關法律責任。