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聯名高價文具衝熱搜 1支筆55元家長大失血

中國新聞組╱北京30日電
一支中性筆要賣人民幣55元登上熱搜，讓網友吵翻天。（視頻截圖）
一支中性筆要賣人民幣55元登上熱搜，讓網友吵翻天。（視頻截圖）

新學期開始，文具正熱銷，「一支中性筆賣55元(人民幣，下同，約8美元)」、「文具為什麼越來越貴了」登上熱搜引發關注，觀察文具市場，一批樣式新穎、功能繁多的「高價文具」動輒幾十甚至數百元。

每日經濟新聞報導，這類「高價文具」大多與動漫IP聯名，有網友表示，「人家都明碼標價了，沒人強迫你買」，也有網友認為「文具應該以實用為主」、「雖然明碼實價，但是真的值55嗎？不就是仗著孩子喜歡，猛賺家長的錢」。

揚子晚報報導，大型商場內售賣的文具多價格不菲，一包4個學科分類網格拉鍊袋售價40元，一支米菲寶珠筆（水性圓珠筆）售價50元，一支金屬旋轉中性筆售價50元，單支中性筆價格在10至22元。

現代快報、齊魯晚報近日也報導了文具價格問題，以南京文具店為例，一支中性筆售價20元較常見，而小孩子使用的自動鉛筆，有的價格將近50元；初高中生常用的簽字筆，有的竟賣到上百元。

報導稱，高價文具多與動漫IP聯名，比如航海王unique黑金系列中性筆售價55元，而一支普通中性筆不到它的零頭；在另一家門店中，印有寶可夢、哆啦A夢、阿童木等知名動漫人物形象的鋼筆，每支價格均高達三位數。

值得注意的是，高價並未令消費者怯步，商家說，新款文具一上架很快就被搶購一空，顧客從家長到學生都有，尤其對初高中生很有吸引力。

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