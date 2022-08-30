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唐山打人案 為何定性惡勢力 非涉黑組織？

中國新聞組／北京30日電
民警訊問陳某志。（視頻截圖）
民警訊問陳某志。（視頻截圖）

在唐山燒烤店打人事件發生80天後，河北省人民檢察院發布此案審查起訴情況的通報，將打人者陳某志等人的行為定性為「涉嫌惡勢力組織違法犯罪案件」。檢察機關為什麼將陳男等8人定性為「惡勢力組織」，而不是「黑社會性質組織」？備受外界注目。

來源：YouTube

新京報報導，據廊坊市廣陽區人民檢察院副檢察長李春蕾指出，該惡勢力組織在河北省唐山市等地多次實施違法犯罪活動，其中實施刑事犯罪案件11起、行政違法案件多起，擾亂社會秩序、經濟秩序，但其組織較為鬆散。根據相關規定，將陳某志等8人認定為惡勢力組織。

黑社會性質組織應同時具備「刑法」第294條第五款中規定的「組織特徵」、「經濟特徵」、「行為特徵」和「危害性特徵」。由於實踐中許多黑社會性質組織並非這「四個特徵」都很明顯，在具體認定時，應根據立法本意，認真審查、分析黑社會性質組織「四個特徵」相互間的內在聯繫，準確評價涉案犯罪組織所造成的社會危害。

關於「惡勢力」一般為三人以上，具有下列情形的組織，應當認定為「惡勢力」：經常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區域或者行業內多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質組織的違法犯罪組織。

時任最高人民法院副院長、全國掃黑辦副主任姜偉曾指出，在司法實踐中認定黑惡勢力犯罪要防止兩種傾向，既不能將惡勢力犯罪「拔高」定為黑社會性質組織犯罪，也不能將黑社會性質組織犯罪「降格」處理為惡勢力犯罪。

此外，針對唐山打人案，央視發布的報導稱，河北官方正嚴肅查處唐山事件背後的組織腐敗和「保護傘」問題。偵查報告所留下的疑問，面對官方的包辦式信息發佈內容，自由亞洲電台訪問在美國的「中國婦權」創辦人張菁，以及政治評論人士陳破空對此案進行討論。

張菁指出，表面上看起來被起訴的人多，但真正的案子，這四個女孩根本沒有詳細提到。這是一個性騷擾的問題，但整個通告裡沒有提到性騷擾。這四個女孩、這四個受害者， 她們是主角的。結果現在看起來她們非常不重要，只出來一個側面背影的女孩說兩、三句話。

陳破空認為，這個事情拖了快三個月，時間上拖延，官方不願談案情，也不願交代四個受害女子的下落，官方作這樣交代絕不能讓民眾信服。

張菁更表示，唐山打人案也就反映了男性欺壓女性很典型的案例，沒有平等意識，就是一種歧視。

性騷擾 YouTube

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