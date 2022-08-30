唐山打人案 被毆女首發聲：遭威脅不許報警

唐山燒烤店打人案的被害人。（央視畫面截圖）

唐山燒烤店打人案的一名被害人接受採訪表示，她們被好幾個人毆打，還不許報警，不許找人，否則就弄死她們。

當晚案發後，四名被害人由救護車送往醫院救治，其中，兩名受傷較輕的被害人經醫院檢查無需留院治療後自行離開；兩名傷情較重的被害人住院接受治療，7月1日出院。

央視報導，6月10日凌晨2時多，王某某等四名被害人相約來到這家燒烤店吃飯，此時，陳某誌等人與四名外省人員因密謀實施賭博違法犯罪也來到店裡聚餐飲酒。公共視頻顯示，2時40分左右，陳某志走近被害人王某某並進行騷擾。

被害人王某某表示，「穿綠衣服男子就進來了，進來然後咱不知道上吧台說的什麼，完了然後回來就摸我，然後我就不讓，他就給我一電炮（耳光）。」

視頻顯示，在遭到拒絕與斥責後，陳某誌等人對四名被害人拳打腳踢並使用椅子、酒瓶擊打。此後，陳某誌等人又將被害人拖拽到燒烤店外的便道上繼續毆打，面對犯罪嫌疑人的持續施暴，被害人跑進了燒烤店旁邊的小巷子裡。這條小巷長11.6米，寬7.3米，由於這裡是公共視頻的盲區，網上出現了多種傳言。

被害人王某某表示，「好幾個人毆打我們，打完說告訴我們不許報警，不許找人，否則就弄死我們，然後就跑了。」