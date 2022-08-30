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習近平人馬 應勇傳任最高檢副書記 料20大後更上一層樓

中國新聞組／北京30日電
黯然退居二線的應勇，被指將東山再起。 ( Getty Images資料照片）
黯然退居二線的應勇，被指將東山再起。 ( Getty Images資料照片）

中共20大何時召開、誰上誰下甚受矚目，外界預期20大將在10月登場，最遲會在本周召開的政治局會議公布開會日期。此時網上傳出中國國家主席習近平嫡系、前湖北書記應勇東山再起，已任最高人民檢察院黨組副書記，料習將祕密簽署主席令，明年3月應勇可望接掌最高人民檢察院，晉升國家領導人。

64歲的應勇，曾任浙江省及上海市高級人民法院院長、上海市長，是國家主席習近平的浙江舊部，具有豐富的政法和黨政經驗，外界因而認為他是習近平人馬。

有港媒引述消息人士說法，應勇8月20日左右就任最高檢黨組副書記，30日登場的全國人大常委會會議料任命應勇為最高檢副檢察長。目前，最高檢官方網站尚無應勇的人事資料。

應勇在2020年初新冠疫情在武漢爆發時，臨危受命主政湖北，替蔣超勇擔任湖北省委書記救火，並且成功在三個月左右控制疫情。

應勇本被視為20大政治局新貴，但今年3月因「年齡原因」卸任湖北書記，轉任全國人大憲法和法律委員會副主任委員，外界當時解讀他「退居二線」，仕途看淡。

當時新華社對應勇的報導中，提到他「因年齡原因」不再擔任省委書記，就有分析認為他將轉到全國人大或全國政協任職，退居二線。

但也有分析認為應勇雖將滿省部級正職官員的65歲退休年齡，但若晉升成副國級以上黨和國家領導人，則不受此年齡限制。

報導引述北京消息人士稱，應勇抗疫有功，料20大後將進京任職。而身為政法系統老兵的他，新職可能與政法工作有關。

聯合早報曾指出，多數觀察人士認為，以應勇的資歷和高層對他的信任，應該會讓他在20大後更上一層樓，是下屆中共中央政法委領導，或最高人民法院院長的熱門人選。

香港01報導，3月底，中共決定湖北換帥，應勇因年齡原因不再擔任湖北省委書記的消息一出，令外界大感意外。當年，應勇以之江系出身和政法官員背景主政上海，便被認為「超出常規」。2020年湖北疫情蔓延，應勇臨危受命接替蔣超良主政湖北，躋身「一把手」，被認為是曲線上位的信號。實際上，在應勇到齡卸任之前，他一直是「入京」的熱門人選。然而，孰能料到，20大在即，應勇突然退居二線，令人困惑其中緣由，當時就有聲音猜測應勇或不會就此結束仕途，

以往也有退居二線官員再獲重用的前例。中國全國政協副主席夏寶龍2017年卸任浙江省委書記後，先出任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。不過他在隔年當選全國政協副主席，並於香港「反送中」抗爭爆發後的2020年，接任國務院港澳事務辦公室主任。

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