河南村鎮銀行案逮234嫌 警：追贓挽損 50萬以下啟動墊付

河南許昌公安局發公告，以呂奕為首的犯罪團夥非法控制河南禹州4家村鎮銀行，已逮捕234人。（取材自微博）

河南 村鎮銀行暴雷案，曾引發大批民眾聚集銀行門口抗議，衝擊社會穩定。河南省許昌市公安 局昨天通報村鎮銀行案調查進度，指該案涉及嚴重犯罪，已逮捕犯罪嫌疑人234人，並稱，追贓挽損工作取得重大進展。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局昨天發布公告，提出按照墊付工作安排，將自2022年8月30日上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金單家機構單人合併金額40萬元至50萬元（人民幣，下同，約7.23萬美元）的開始墊付，40萬元以下的繼續墊付。

此外，50萬元以上的按照50萬元墊付，未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況依法依規予以處理。

值得注意的是，公告指出，已獲取墊付資金的客戶，若發現有額外渠道獲取高息或違法違規行為，依法追回墊付資金。

此外，對於通過額外渠道獲取高息的客戶，因涉嫌參與非法集資，不予墊付，由司法機關依法處置，對其應當受到法律保護的權益，待案件審結後，根據追贓挽損情況依法清退。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局上述公告稱，本次資金墊付後，集中墊付工作基本完成，後續相關事宜由4家村鎮銀行處理，鑑於少數符合墊付條件的客戶尚未完成信息登記和墊付申請，微信 小程序「村行墊付」將延至2022年9月16日17時。

每日經濟新聞報導，目前，河南銀保監局、河南省地方金融監管局已開啟6輪墊付工作。

據人行主管媒體的金融時報報導，此前，銀保監會有關負責人在回應村鎮銀行事件時表示，河南、安徽村鎮銀行事件已累計墊付180.4億元。截至8月11日晚，已累計墊付43.6萬戶、180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6%、66%，進展總體順利。

許昌市公安局29日透過官方微博「平安許昌」發出通報指，公安機關發現，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪集團非法控制禹州新民生等四家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪。

警方並指，該犯罪集團在正常存款利息外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13%至18%貼息標準作為誘餌再吸收資金。該貼息經過資金掮客層層盤剝後，被部分大額資金客戶獲取。警方稱，已逮捕234人，追贓挽損工作取得重大進展。

河南警方此前通報，2011年以來，該犯罪集團透過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，控制禹州新民生等幾家村鎮銀行，利用第三方網路金融平台等吸收資金和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，涉嫌多種嚴重犯罪。