中國經濟寒冬 因何是三年？

知名企業家華為老闆任正非，發出「寒冬」到臨要努力活下去之論，在中國經濟界引起相當的震動。（路透）

中國知名企業家華為 老闆任正非 ，發出「寒冬」到臨要努力活下去之論，在中國經濟界引起相當的震動，這影響用一位經濟學者的話來說，是「一家沒上市的公司說要活下去，4700家上市公司說活不下去」。但有關「寒冬」的討論持續而深入中，問題更多了，其中一個問題是「寒冬」因何是未來三年。

8月22日，華為內部論壇上刊登任正非文章，題為「個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流」文章。任正非在文中說，未來十年是非常痛苦時期，2023年甚至到2025年，一定要把活下來做為最主要的綱領‍‍。

任正非文中還有一句話，說要「把寒氣傳遞給每個人」，結果連日來有諸多對任正非文章的討論，這些討論當然不是圍繞著華為的業務，而是放大到整個中國經濟，甚至全球經濟的討論，其中就有不少關注到任正非提的寒氣逼人的寒冬，因何是2023至2025這三年。

其實經濟寒冬已來，有位學者朋友最新金句，說「在破紀錄的酷熱中，已經感覺到了寒冬的到臨」。與這個金句一起流傳的，是一組熱傳的冷數據，說中國滴滴用戶從4200萬跌到1500萬，用搭車軟體的人少了四分之三；怪獸充電用戶從3000萬跌到120萬；逛商場的人少了三分之二；攜程用戶從2500萬跌到500萬，商旅用戶少了四分之三；中國星巴克關閉了400多家店……。

這些商家數據，如配合國家數據來看，就更加骨感。中國國家統計局半年數據和7月宏觀數據中，可挑出三個矛盾的經濟現象，即青年失業率歷史新高，撤出中國的外資企業新高，但外資湧入數據出人意料的高；全球通膨，中國獨善其身，但中國經濟增長率只有改革開放以來新低的2.5%；中國政府強力推動投資 ，但7月人民幣貸款年減人民幣4000多億元，社會融資規模即一定時期實體經濟從金融體系獲得的資金總額創新低，顯示目前中國投資者對市場持前所未有的審慎。這三個方面數據與現實都很矛盾。

中國經濟長期以來說是「三駕馬車」，即外貿進出口、固定資產投資、消費在帶動經濟。近年有人說「三駕馬車」都熄火了，但更客觀地說，過去十多年來拉動中國經濟的是另外「新三駕馬車」，即作為世界工廠的製造業、令全民瘋狂的房地產業、改變中國的互聯網產業。

數據和現象是矛盾的，還有意思的是大家都看到，過去三年間，「新三駕馬車」陸續在減速，其中房地產業不僅是熄火而是在不斷地「爆雷」；互聯網平台在政策壓縮下，過去數月間低調地大裁員，情況可能不妙；製造業則不僅是疫情的潑冷水，還命繫「雙鏈」即供應鏈和產業鏈的會不會斷鏈。

在這種情勢下，中國國務院正在努力支撐，試圖「穩住經濟大盤」。經濟能否穩住，有人悲觀有人樂觀。理由各有不同，但最大的分歧在於預期，有人認為只要下大力氣，穩住經濟不再下滑是可能的，但重拾升軌的可能性不高，因為到現在為止還找不到「新動能」，反而有「共同富裕」的拉低陰影；有人認為中國經濟只要這次能穩住，再加上能夠重回改革開放的道路，那就能重拾經濟增長的軌道。

任正非當然不是僅由他企業的數據，就測知環球涼熱，很可能也由不同的數據、現象、大勢來做了三年、十年的拆解。但這都還只是摸到的象牙象腿，因為一冷三年，不會只有一個企業的因素、一個國家的因素、一個領域的因素。有學者說，三年之冷，還有三大重要因素，一是中國明年起要走的新政治道路，二是以俄烏戰爭明年或有結局下的國際戰略新格局，三是未來三年沒有技術進步科技飛躍的圖景。