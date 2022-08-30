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唐山打人案「打傘破網」 15官警涉包庇被查

中國新聞組／北京30日電
唐山市路北區副區長、路北公安分局長馬愛軍涉嫌受賄被查。（取材自政知新媒體）
唐山市路北區副區長、路北公安分局長馬愛軍涉嫌受賄被查。（取材自政知新媒體）

今年6月，河北唐山燒烤店打人案惹怒全中國，河北省檢察院昨通報，以陳男為首的黑社會勢力共28人全被起訴。同時，河北省紀委監委查處黑社會的「保護傘」，對15名官警立案調查，其中8名公務員遭留置，初步查出涉賄賂等職務犯罪問題。紀檢監察機關此一舉動表明，掃黑除惡的同時，「打傘破網」也在同期進行。

來源：YouTube

唐山燒烤店打人案發生以來，一直有當地警方包庇犯罪分子的傳聞。河北當局在案發後不久，即將全案移轉其他分局偵辦，坐實背後確有黑社會保護傘問題。

河北省檢察院昨發布燒烤店打人案偵結消息。檢察機關審查發現，陳男等人於2012年以來，長期聚集在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、開設賭場、搶劫等刑事犯罪，還有尋釁滋事、故意傷害等行政違法情事，逐漸形成黑社會組織。

據央視報導，對該案涉及的失職失責及腐敗問題，河北省紀委監委組織協調唐山、廊坊和衡水等三地紀檢監察機關展開嚴肅查處，調查陳男等黑社會組織背後的「保護傘」。

根據河北省紀委監委昨首度通報涉案的相關人員名單，初步查出共有15名被立案審查，其中已查出8名涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題，包括唐山市路北區副區長、市公安局路北分局局長馬愛軍，及唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所前所長范立峰、光明里派出所副所長王洪偉、喬屯派出所副所長王志鵬、唐山市公安局交警支隊四級警長安迪等8名公職人員採取留置措施。

另據政知新媒體報導，此次公布的8人名單中，有3人是首次對外披露，即王洪偉、王志鵬及安迪。其中，王洪偉是光明里派出所原所長范立峰的副手。

一個名為「路北巡控」的帳號曾在2019年7月3日發布名為「110那些事--光明里派出所抓獲一名涉嫌非法拘禁的網上逃犯」的文章。

文章中提到，陳某誌(唐山燒烤店打人案主事者)等人在大院將商某凱毆打後，將其關在車的後備箱長達十個小時。時任光明里派出所所長范立峰當時針對此案專門成立破案小組，當時的組長就是副所長王洪偉。根據上述情節，也就是說范立峰、王洪偉充當陳男的保護傘，為時久矣。

對此，網上評論文章紛促當局，除惡必須務盡，掃黑更需「打傘破網」。「唐山燒烤店打人案」觸動的是全社會的安全感與正義神經，必須讓所有作惡者、保護傘付出應有的代價。依法嚴懲不貸，才是對社會、被害者的最好交代。

河北紀檢查出唐山市公安局路北分局多名官警充當黑社會組織保護傘。圖為路北分局抓獲犯...
河北紀檢查出唐山市公安局路北分局多名官警充當黑社會組織保護傘。圖為路北分局抓獲犯罪嫌疑人。（取材自百度）

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