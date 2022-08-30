唐山打人案「打傘破網」 15官警涉包庇被查

唐山市路北區副區長、路北公安分局長馬愛軍涉嫌受賄被查。（取材自政知新媒體）

今年6月，河北唐山燒烤店打人案惹怒全中國，河北省檢察院昨通報，以陳男為首的黑社會勢力共28人全被起訴。同時，河北省紀委監委查處黑社會的「保護傘」，對15名官警立案調查，其中8名公務員遭留置，初步查出涉賄賂等職務犯罪問題。紀檢監察機關此一舉動表明，掃黑除惡的同時，「打傘破網」也在同期進行。

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唐山燒烤店打人案發生以來，一直有當地警方包庇犯罪分子的傳聞。河北當局在案發後不久，即將全案移轉其他分局偵辦，坐實背後確有黑社會保護傘問題。

河北省檢察院昨發布燒烤店打人案偵結消息。檢察機關審查發現，陳男等人於2012年以來，長期聚集在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、開設賭場、搶劫等刑事犯罪，還有尋釁滋事、故意傷害等行政違法情事，逐漸形成黑社會組織。

據央視報導，對該案涉及的失職失責及腐敗問題，河北省紀委監委組織協調唐山、廊坊和衡水等三地紀檢監察機關展開嚴肅查處，調查陳男等黑社會組織背後的「保護傘」。

根據河北省紀委監委昨首度通報涉案的相關人員名單，初步查出共有15名被立案審查，其中已查出8名涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題，包括唐山市路北區副區長、市公安 局路北分局局長馬愛軍，及唐山市公安局路北分局機場 路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所前所長范立峰、光明里派出所副所長王洪偉、喬屯派出所副所長王志鵬、唐山市公安局交警支隊四級警長安迪等8名公職人員採取留置措施。

另據政知新媒體報導，此次公布的8人名單中，有3人是首次對外披露，即王洪偉、王志鵬及安迪。其中，王洪偉是光明里派出所原所長范立峰的副手。

一個名為「路北巡控」的帳號曾在2019年7月3日發布名為「110那些事--光明里派出所抓獲一名涉嫌非法拘禁的網上逃犯」的文章。

文章中提到，陳某誌(唐山燒烤店打人案主事者)等人在大院將商某凱毆打後，將其關在車的後備箱長達十個小時。時任光明里派出所所長范立峰當時針對此案專門成立破案小組，當時的組長就是副所長王洪偉。根據上述情節，也就是說范立峰、王洪偉充當陳男的保護傘，為時久矣。