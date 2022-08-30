52歲外婆遛外孫「背影如少女」 網：不敢相信手機拍照

福建福州一名女網友曬出自己媽媽（右）帶著外孫逛街的影片，52歲的身材仍像少女，引起網友驚嘆。（視頻截圖）

中國福建福州一名女網友曬出媽媽帶著外孫逛街的影片，只見畫面中一名身穿粉色長紗裙、一頭烏黑長髮的女子牽著小男孩，背影少女感十足，完全看不出她其實已經52歲，許多網友看了驚呼，「還以為是小姨」。但也有網友酸這位外婆是「背影殺手」，看到她的正面時，遐想就幻滅了。

來源：YouTube

「看見北京 」報導，日前該名女網友分享媽媽帶著自己的兒子在外逛街視頻，影片中，網友母親身著粉色長裙、綁著一對烏黑的麻花辮，頭頂一側還別著兩個紅色的髮夾，纖細的背影看起來就像是少女。

女網友跟在媽媽後面拍攝，忍不住感嘆媽媽看起來比自己還年輕，「妳穿這麼仙，路上男人一直看」，下一秒又說「妳52歲還穿得跟仙女一樣，妳讓我情何以堪？」這位年輕外婆則是牽著外孫微笑不語。

有些網友表示質疑，甚至大酸她是「背影殺手」，認為「這打扮也太裝嫩了吧」、「現在手機 拍出來的東西都不敢去相信」。