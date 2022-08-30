旱災剛過暴雨來 四川撤離近12萬人 已3.5萬人受災

未來十天，華西地區將有持續多降雨天氣，四川、陝西、甘肅、重慶等地恐出現洪災。圖為近日受強降雨天氣影響，位於晉陜兩省交界的黃河壺口瀑布，迎來今年入汛以來最大洪水。（新華社）

極端氣候正對中國四川省帶來嚴峻挑戰。在連續數周的高溫 乾旱、用電緊繃問題趨緩後，據中國中央氣象台預測，未來10天，華西地區迎來持續多降雨天氣，四川、陝西、甘肅 、重慶4省市恐因「旱澇急轉」，出現地質災害，為此，四川已緊急轉移11.9萬多人避難，並已有3.5萬多人因此受災。

四川省和重慶等西部地區才逐漸走出旱情和缺電威脅，如今又緊接著面臨暴雨 天氣，衝擊經濟民生。

中央氣象台28和29日均對四川省等地發布暴雨藍色預警，預計至30日上午8時，陝西南部、四川盆地東部和西南部、重慶西部和北部、河南中西部、山東南部、江蘇中北部等地有大雨或暴雨。 四川西部出現暴雨，發生山洪。（取材自四川在線）

為此，四川省已於28日啟動四級防汛應急響應（因應方案），緊急撤出影響區域內60座煤礦、264座非煤礦山工作人員。

據央視報導，截至29日7時，四川自「8．27」降雨過程起，已造成綿陽、雅安、巴中等市（州）3.5萬多人受災，全省共提前避險轉移11.9萬多人，災情正在進一步統計核實。

目前，四川省有8個市（州）及54個縣（市、區）發布暴雨預警，兩個市（州）、16個縣（市、區）啟動防汛應急響應。其中，28日17時至29日7時，最大雨量出現在廣元市蒼溪縣漓江鎮鹽海村，達187.7毫米，水情方面，德陽、綿陽、廣元等地部分中小河流可能發生接近或超過警戒水位的洪水。

中央氣象局指，未來10天，華西地區持續多降雨天氣，降雨日數較多，累計降雨量將由前期的顯著偏少，轉為較常年同期偏多4成至1倍，局地偏多兩倍以上。

由於7月以來，陝西、甘肅、四川、重慶4省市大部分地區持續高溫乾旱，土壤失水疏鬆或結塊硬化，在遇強降雨下，官方認為「旱澇急轉」釀成地質災害的風險增大。