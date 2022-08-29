災難前兆？重慶逾百猴跳江 景區闢謠說真相

重慶100多隻猴子爭相跳江、游向對岸，引發網友熱議。(取材自都市快報)

重慶一景區出現上百隻猴子爭相跳江、游向對岸奇景，這一不同尋常的行為讓網友議論紛紛，「以前老人說過，動物往外逃是災難徵兆，時刻準備逃生吧」；隨後景區出來闢謠，「群猴渡江是景區常見的自然景觀」。

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都市快報報導，近日多條網路視頻引發網友關注，在重慶統景峽谷上百隻猴子紛紛從岸上、樹上躍進江水泅渡，大猴馱著小猴，類似集體遷徙的行為，不少網友聯想起自然災害前兆。統景溫泉風景區的工作人員說，猴子跳下的地方並非江水，是嘉陵江的一條支流溫塘河，群猴渡江是為了去對岸找一名當地人楊永祿，因為他每天都在對岸拿著美味的玉米包穀等著餵食牠們。

據報導，50歲的楊永祿2008年從船工轉行餵猴子。每天的工作就是划著船，早午定時定點餵猴子，「我從我師父那裡接手時，大概只有幾十隻，現在已經發展到200多隻了」。

要讓群猴渡江並不容易，楊師傅花了很長時間，用玉米苞穀、香蕉，蘋果 等食物引誘，終於人與猴群之間越來越默契，現在只要他手一拍，喊幾聲，對岸的猴子們就會爭相跳江，游到河對岸吃飯。

報導稱，統景峽猿的猴王是一項「高危行業」，常常要付出鮮血為代價。楊師傅說，猴子幾乎每天都要打架，選「領導」猴王也要打架。有時候會去懸崖上打，打輸了的不慎掉在石頭上，就死了，即便是正懷著孕的母猴也無法倖免。

為了保持猴子的野性，楊師傅還學習有現實版「花果山」之稱的貴州黔靈山的養猴經驗，把黃瓜吊起來給猴子吃。

楊師傅餵養猴子以來，也有了自己的感悟：人們愛看猴，也許並不僅僅因為它們可愛的外表，在很多方面，人們能從猴子身上找到與人類的共性。