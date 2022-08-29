他致殘 她不棄…救人中3刀的南京胖哥求婚成功

「南京胖哥」曾因見義勇為身中三刀，最近求婚成功。(取材自微博)

曾為救人身中三刀而失去肛門、人稱的「南京胖哥」的邱紹春，近日求婚成功！他求婚視頻占據各大平台熱搜，網友也是集體送上祝福，「患難見真情，祝福白頭到老」、「這才是愛情最初的樣子」。

快科技報導，視頻中身材魁梧、戴著眼鏡、光頭的南京胖哥，雙手抱著一束花，快速走向一名黑衣女子深情表白：「每個人在一生中，都會遇到一個非常重要的人。劉純佳，我愛你。」

在眾人的祝福聲中，兩個人緊緊相擁。胖哥也祝福每個女孩都能嫁給愛情。

報導指出，2021年5月29日，南京鬧區發生「男子駕車撞人並持刀捅人」案件，當時33歲的當地人邱紹春見義勇為上前阻止，被捅了三刀，分別在胸口、腹部、大腿上，其中在腹部的一刀傷得最深，讓他的肛門失去功能。事發後的半年裡，邱紹春只能靠右側小腹的造口袋排泄，女友則辭掉工作24小時貼身照顧著他。

經過兩次手術 ，胖哥慢慢恢復了過來，而在他最艱難的時候，女友不離不棄地照顧著他。