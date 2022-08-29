河南汝州怪魚落網 網問：能不能吃 專家：有劇毒

經專家鑑定，這條首次在湖南現身的怪魚名為「鱷雀鱔」。(取材自紅網)

中國多地水域頻出沒凶猛「怪魚」鱷雀鱔，除了咬傷人之外，也陸續被捕獲，其中以河南 汝州抽乾湖水，忙了一個多月終於抓到兩條鱷雀鱔最受矚目。線上圍觀的網友聽聞「怪魚」落網，竟先問能不能吃。更有網友稱要「起鍋燒油」炸了吃。專家稱這魚的鱗片非常堅硬，魚肉不好取，而且卵有劇毒，不宜食用。

來源：YouTube

綜合媒體報導，河南、北京 、湖南、山東江蘇、青海、雲南、廣西、山東多地最近先後發現外來物種鱷雀鱔，日前江蘇靖江市一社區景觀池的鱷雀鱔咬傷了一名男孩的手指，「孩子手上有六、七條1公分左右的傷口」，於是多地農業農村部門已展開針對外來入侵物種普查工作。

紅星新聞報導，鱷雀鱔被稱為「頂級淡水魚殺手」，身長達70、80公分，生性凶猛缺乏天敵，繁殖能力強，每年可以產數萬枚魚卵，牠不僅會吃掉水域內的魚類，食物短缺時還可能攻擊人類。

這種外來種的「怪魚」可能已擴散到中國各地湖泊，國家大宗淡水魚產業技術體系外來物種入侵防控崗位科學家顧黨恩表示，鱷雀鱔的擴散大部分還是人為傳播，一開始可能被作為觀賞魚類引入，研判至少20年前就有人工繁殖了。

顧黨恩說，鱷雀鱔已在廣東珠江一帶建立了種群，特別是廣州、佛山的城市公園湖泊裡大部分都有鱷雀鱔，一些河道中也有鱷雀鱔的身影。