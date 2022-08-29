唐山打人案 查保護傘、法辦28人 官方：4女遭性侵是虛假資訊

以陳繼志（紅圈者）為首的唐山黑惡勢力，警方偵查起訴共查獲28名黑社會分子。（視頻截圖）

引發全中國熱議、發生在今年6月河北唐山燒烤店毆打無辜女子案，河北警方調查後已移送地區檢察院起訴。據河北省紀委監委網站，在公安 機關密切配合下，河北省紀檢監察機關嚴肅查處了陳某志（陳繼志）為首的涉嫌惡勢力組織背後的腐敗和「保護傘」問題，共28人全部依法起訴。

央視報導，8月11日，陳某志等涉嫌惡勢力組織違法犯罪案件經由河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結，移送廊坊市廣陽區人民檢察院審查起訴。近日，廊坊市廣陽區人民檢察院依法向廊坊市廣陽區人民法院提起公訴。

經查，2022年6月10日2時40分許，陳某志、馬某齊、劉某1、陳某亮、李某1、沈某俊、李某瑞及劉某2、姜某萍（二人不起訴處理）在唐山市路北區某燒烤店吃飯時，陳某志對正在店內與同事李女、遠女、劉女用餐的王女騷擾，遭到王女的拒絕和斥責後，陳某志遂毆打王女，王女與李女反抗，後陳某志、馬某齊、劉某1、陳某亮、李某1、沈某俊分別在燒烤店內、店外便道上、店旁小胡同內，共同對被害人王女、李女、遠女、劉女持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢。

案發後，4名被害人由救護車送醫，其中，李女、遠女經醫院檢查無需留院治療後自行離開；王女、劉女在普通病房住院接受治療，7月1日出院。經法醫鑒定，被害人王女、劉女構成輕傷二級，李女、遠女構成輕微傷。

同時，經公安機關詢問被害人、訊問犯罪嫌疑人，並綜合現場勘查、調查取證，認定網傳4名被害人在小胡同內遭性侵 害、從樓上被扔下、被汽車輾壓等均為虛假資訊。

另經深入偵查，2012年以來，陳某志等長期糾集在一起，在唐山市等地涉嫌以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助資訊網路犯罪活動、尋釁滋事等刑事犯罪11起，實施尋釁滋事、故意傷害等行政違法4起，逐漸形成了以陳某志為糾集者的惡勢力組織。該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

廊坊市廣陽區人民檢察院經審查，陳某志等28名被告人的犯罪事實清楚，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任，根據「中華人民共和國刑事訴訟 法」第176條之規定，對陳某志等人依法提起公訴。