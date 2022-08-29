蘇企慘遭「吃拿卡要」 國務院督查揪出

興化市市場監督管理局工作人員要求企業到指定飯店請客吃飯。（觀察者網／受訪者供圖）

國務院 第九次大督查第五督查組近日在江蘇省興化市查訪時發現，該市市場監督管理局部分工作人員在辦理培訓證明、出具檢測 證書、開展現場評審等環節，向當地20多家企業「吃拿卡要」，還要企業在督查組走訪時關起大門或謊稱老闆出差，干擾督查工作。不僅干擾企業生產經營，給企業造成沉重負擔。當地已全面整改排查，杜絕類似情形再發生。

新華社報導，國務院第九次大督查第五督查組在興化市對群眾通過國務院「互聯網+督查」平台反映的問題線索進行明察暗訪時發現，該市市場監督管理局向當地20多家企業吃拿卡要。

以今年2月某塑料製品企業到興化市投資 辦廠為例，4個月內便遭遇了5次吃拿卡要，涉及金額2.1萬餘元（人民幣，下同，約3048美元）。具體事實包括：一、以代辦為名索要費用。今年3月，興化市市場監督管理局已辦退休的質監科前任科長嚴某以代辦企業工業產品生產許可證檢驗員培訓證明為由向企業負責人杜某（化名）索要費用1000元。4月再次索要1800元，隨後出具了7份虛假檢定報告。

二、通過第三方收取費用。5月，嚴某稱推薦第三方公司負責人俞某協助辦理工業產品生產許可證，向杜某索要1萬元。事後自己留下1000元，向嚴某交了9000元。三、要求企業請吃送紅包。6月，嚴某要求杜某在現任科長萬某親屬經營的酒樓接待專家組用餐，並支付餐費及菸酒費3000元左右，以及評審專家紅包共計3000元，路費1600元、住宿費360元。

6月初，嚴某以企業所在地距離市區較遠為由，要求報銷路費500元，杜某無奈向其轉賬500元。而事實上，企業與市區相距不到20公里，單程僅需20多分鐘。

嚴某、萬某還以相同套路向其他企業「伸手」。2019年9月以來，嚴某、萬某單獨或共同收取20餘家企業共計十餘萬元。嚴某還指使相關協會和檢驗檢測中心出具20餘份虛假培訓證明、170餘份虛假檢測報告。

從督查情況看，企業對此非常反感，卻敢怒不敢言。一些企業負責人反映，當地各單位有行政執法權的工作人員檢查頻率較高，有的甚至不給點好處費就不走。督查組走訪時，興化市一名企業負責人說：「我們前兩天收到相關部門通知，讓我們把企業大門都鎖上，防止你們來走訪。還有人打電話要求我不許和督查組的人聊，不許說實情。」

督查組認為，興化市市場監督管理局等單位部分工作人員無視中央三令五申，利用職權長期向企業吃拿卡要，破壞了當地營商環境，損害了黨和政府形象，教訓深刻。興化市政府表示，該市已對相關人員立案審查，並開展全面排查。