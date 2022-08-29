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石家莊揪出30陽性 地鐵、公交停運

記者賴錦宏／綜合報導
西藏疫情傳河北，省會石家莊全市地鐵、公交全停，幾近「封城」，網傳大批救護車晝夜拉人，疫情形勢緊張。（視頻截圖）
西藏疫情傳河北，省會石家莊全市地鐵、公交全停，幾近「封城」，網傳大批救護車晝夜拉人，疫情形勢緊張。（視頻截圖）

河北省會石家莊市27日透過全員核酸篩查，檢出30例初篩陽性感染者，28日宣布從下午3時起暫停全市地鐵和公交運營，影響該市逾千萬民眾日常生活。

中國當局發布，27日新增1294例本土病例，天津因出現多例本土病例，28日起全市核酸檢測

官方微博帳號「石家莊發布」指，為做好疫情防控，減少人員區域流動，28日下午3時起，石家莊市公交線路全部停止運營。

石家莊地鐵的官方微博也發布，28日下午3時起，石家莊地鐵各線路停止運營。石家莊的常住人口約為1123萬人。

據通報，27日，石家莊市在九個區共檢出30例初篩陽性感染者。「石家莊發布」並指，橋西區、長安區、裕華區、新華區自28日下午2時至31日下午2時，除了提供必要服務人員外，所有人員採取居家辦公、公司暫停營業等措施，居民如非必要不外出。

另外，據京報網，成都市人民政府新聞辦公室28日舉行疫情防控工作記者會，成都市政府副秘書長、市衛健委主任楊小廣通報，8月27日12時至28日12時，該市新增本土陽性病例34例。截至8月28日12時，本起疫情累計報告本土確診病例86例，本土無症狀感染者33例。

目前，全市現有高風險區域33個（均在錦江區），中風險區域32個。該起疫情處於快速上升階段，病例社會活動軌跡廣泛，已涉及全市多個區（市）縣的公共場所，疫情擴散傳播風險較大。

楊小廣表示，根據本輪疫情形勢發展情況，成都市以錦江區為重點，27日完成該區全員核酸檢測，共採樣檢測75.72萬人；29日17時，錦江全域還將開展一輪全員核酸檢測。其他區（市）縣也根據病例活動軌跡，正在開展重點區域核酸檢測擴面篩查。

他表示，成都疫情處於快速上升階段，病例社會活動軌跡廣泛，已涉及成都全市多個區(市)縣的公共場所，疫情擴散傳播風險較大。目前成都已劃定33個高風險區、32個中風險區。

楊小廣表示，為進一步降低疫情傳播風險，從28日24時起，進入成都文化娛樂、旅遊景區、體育健身、商務樓宇、大型商超、教育培訓等公共場所須查驗48小時核酸陰性證明。呼籲市民每48小時自覺落實一次核酸檢測，並做好個人健康監測。

疫情 檢測 地鐵

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