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國務院欽差14省督查 易綱駐豫穩經濟 住建部長赴福建盯保交樓

中國新聞組／北京29日電
人行行長易綱帶隊赴河南督導。（取材自河南衛視）
人行行長易綱帶隊赴河南督導。（取材自河南衛視）

中國經濟下行壓力加大，國務院總理李克強24日剛宣布國務院將派出「穩住經濟大盤督導和服務工作組」對19個省份、直轄市及自治區開展督查，各工作組已抵達14省，其中由正部級帶隊的工作組已赴福建、湖南、山東、湖北、河南等五個「經濟大省」，人行行長易綱更進駐河南現場辦公督陣。福建的督查組則要求當地落實「保交樓」，維護社會穩定大局。

國務院23日表示將開始第九次大督查，以落實「穩經濟一籃子政策措施」。新華社報導，已有14個省份陸續迎來工作組。

北京青年報報導指出，這次正部級率隊的「國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組」，目的地都是「經濟大省」。在河南和湖北，中國人民銀行行長易綱和交通運輸部部長李小鵬都提到，工作組將「強化上下聯動，堅持督導和幫服並重，與地方開展聯合辦公，現場督導、現場協調、現場服務」。易綱更帶隊在河南現場辦公。

在現場督導會議上，易綱稱讚河南指出，從實地督導情況看，河南貫徹落實黨中央、國務院決策部署決心大、幹勁足，推動穩住經濟一攬子政策措施落地有力有效。督導和服務組將進一步完善長效協調工作機制，在擴大投融資、提高審批效率等方面給予河南更多支持，積極幫助解決實際困難。

赴福建的工作組也已經開展以「保交樓」為重要內容之一的督導工作。住建部部長倪虹在現場指出，「保交樓、穩民生」是黨中央、國務院部署的重要工作。「針對資金缺口問題，近期住房和城鄉建設部、財政部、人民銀行等多部門出台措施，通過專項借款撬動、銀行貸款跟進，支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。地方要用好這項政策，把『保交樓』工作做實做細做好，切實維護購房人合法權益，維護社會穩定大局」。

在湖南，工作組組長、水利部部長李國英提到，在落實穩住經濟大盤一攬子政策的基礎上，用好用足19項接續政策，形成組合效應，督導和服務組將強化上下聯動，優化流程，打通關鍵堵點。在山東，工作組組長、生態環境部部長黃潤秋提到，工作組還將就「發揮好政策性開發性金融工具作用，增加有效投資帶消費等情況，開展實地督導和服務」。

北京商報引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華解讀指出，目前國內經濟處於回穩最吃勁時點，中央派出工作組督導和服務地方工作，有助於推動地方穩增長政策措施加快落地見效，提升政策執行效率，讓政策紅利充分釋放，助力穩定經濟大盤。

住建部部長倪虹赴福建坐鎮盯保交樓。（視頻截圖）
住建部部長倪虹赴福建坐鎮盯保交樓。（視頻截圖）

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