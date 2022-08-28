江西貴溪方艙被爆髒亂差 隔離人員睡木板 當地部門：已在調整

圖為網友拍的貴溪方艙內部。（取材自微博）

「隔離人員鋪木板打地舖」、「打水室充滿了污水」、「很空曠的地方，前面看不到頭後面看不到尾」…，有關「江西鷹潭方艙隔離條件堪憂」的討論近日登上微博熱搜，當地多位隔離人員反映江西鷹潭貴溪方艙醫院條件「髒、亂、差」。

健康時報報導，根據當地隔離人員拍攝的視頻內容，方艙隔離條件比較簡陋，隔離場所為一個還未裝修完畢的建築，隔離人員的床鋪也許是木板鋪在水泥地上。

董女士表示，「除了衛生問題，最近我們這氣溫高，方艙裡面比較空曠，即使有空調用處也不大，身邊很多志願者和醫護人員都出現了中暑的現象。」

江西貴溪市衛健委表示由於疫情 突發，方艙醫院前期準備較為倉促，「到後面就好了。」該工作人員稱。

江西省衛健委的工作人員表示已在調整，目前省裡已經往貴溪一線派駐工作組。

大眾網·海報新聞報導，市民吳女士表示，她67歲的奶奶因核酸檢測 呈陽性於23日被轉運到鷹潭市月湖區的方艙。奶奶最開始是發燒、渾身酸痛，目前已退燒，但還有些咳嗽，腿有酸痛之感。因艙內床位緊張，她起初睡的木板，方艙給發了薄被，26日住進另一棟樓，內有床位。

貴溪本輪疫情起於9日。當天，貴溪在對省外返鄉人員常態化定期核酸檢測中，發現有6例新冠病毒核酸檢測樣本初篩結果呈陽性人員（6人為一家人）。

貴溪市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部於9日發布通告，自8月10日5:30開始，貴溪市城區全域實施靜態管理，解除時間視疫情防控情況另行通知。靜態管理區域內除核酸檢測、醫療救護、應急搶險、城市保供、垃圾處理、行政執法等工作人員外，全體市民非必要一律不外出、不開車、不聚集、不進入公共場所（公共區域）、不進入其他社區（村組）和小區。

貴溪市交通運輸局通知要求，8月10日起，暫停所有客運班線（含包車客運）、城市公交、城鄉公交、城際公交、巡遊出租及網絡預約出租車 輛營運。

截至目前，貴溪已多次延長全域靜默管理時間。

另據西藏日報報導，西藏首府拉薩市宣布因「政治站位不高」等原因、問責22名幹部，使得全西藏各地因為8月以來疫情發展而被問責的官員人數，超過了105人，其中至少17位官員丟了烏紗帽。

這些官員遭到問責，多數是因為「政治站位不高、重視程度不夠」、「疫情防控工作落實不到位」、「官僚主義、形式主義嚴重，履職不力、失職失責」。