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黃浦江水位降至20年最低 近百艘船滯留

中國新聞組／北京28日電
由於上游來水減少，上海淀浦河已有多艘運砂船因此擱淺。（視頻截圖）
由於上游來水減少，上海淀浦河已有多艘運砂船因此擱淺。（視頻截圖）

四川與長江流域持續乾旱影響到位處下游的上海。上海雖然結束連續多日的高溫天氣，但由於長江和太湖來水減少，黃浦江水位出現近20年同期低位，並導致近百艘運砂因此擱淺；四川眉山市仁壽縣黑龍灘一尊以前深藏於水下的坐佛，最近也因為水位下降，露出大半個身體。

新民網、大眾網報導，26日上午，在閔行區平南路附近的龍茗路橋，看到下方的淀浦河上，20多艘運送砂石的貨船仍排著長隊停泊在河道中央，而在不遠處，還有不少積存的運沙船大排長龍，這些船隻已經在此滯留一段時間。船員們表示，附近河段內，總共有近百艘運沙船等待通過淀東泵閘。但由於水位降低，淀東泵閘的運力下降，運沙船大多要在這裡停滯一兩天。

央視新聞則指出，連接黃浦江的淀浦河水位往年水位都在2.7至2.8公尺，今年水位低了20多公分。在上海閔行區淀東泵閘河段附近，有近百艘運沙船因此滯留。周邊其他幾個航道的閘口正在維修，處於停運狀態。短期之內，淀浦河船隻滯留問題或將持續。

上海水務部門表示，由於黃浦江與外河相通，受上游來水減少和高溫蒸發影響，黃浦江各水文站的潮位出現了2003年以來的同期低值。

上海市水務局防禦處處長沙治銀說，「太湖來水、長江來水，目前我們預測來水大致減少了30%，以黃浦公園為例的話，平均的高潮位大致低了10公分，平均低潮位大致低了30公分。」

預計近期黃浦江水位依舊會處於同期較低值，為確保內河水位，8月以來上海各水閘採取漲潮時增加引水，落潮時關閘減少排水的措施，以確保農業灌溉等水利控制處於正常水位。

另據紅星新聞報導，四川眉山市仁壽縣黑龍灘最近因為連續高溫水位下降，一尊深藏於水下的坐佛露出大半個身體。

眉山市文物部門表示，這尊重新露出水面的坐佛名叫四新村千佛岩摩崖造像，10多年前就被發現登記造冊，是市級文物保護單位。它是明代坐佛，為彌勒像，座高16米，肩寬7.2米，高浮雕，寬衣博帶，右手執念珠擱膝，善跏趺坐於素面台基。

「這尊大佛是明代的，在其周圍還有很多小佛像，有些小佛像是唐代的。」眉山市文物部門一位工作人員說。

2020年，大佛身體因水位消退，全部露出水面。今年因水位下降，大佛身體大半部分又露出水面，再現往日神采。

黃浦江水位降至近20年來最低。（央視畫面截圖）
黃浦江水位降至近20年來最低。（央視畫面截圖）

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