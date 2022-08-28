港媒：央視採訪三星堆掉坑 壓碎文物 網：國寶扁了

央視記者(左)到三星堆遺址採訪拍攝時，不慎跌入出土現場坑中，疑致文物破碎。 (視頻截圖)

據香港 明報報導，四川廣漢三星 堆遺址日前提取一件約1公尺的青銅器神獸。有消息稱，央視記者近日在三星堆遺址採訪拍攝時，不慎跌入出土現場坑中，疑致文物破碎，一些瓷器碎片旁有小攤血漬。

來源：聯合新聞網

根據網路上流傳的畫面，23日下午5時36分，頭戴藍色防塵帽的女記者拿著麥克風訪問考古專家，並且一邊訪問一邊緩緩往前移動。正當女記者說道：「我們看到目前，其實8號坑還有大量的青銅器，那我們關注到在…啊…」畫面突然劇烈晃動，一聲驚呼後，鏡頭視角變成由下往上仰角拍攝，畫面也停格在女記者和受訪者的鞋套上面。大約4秒後連線中斷，畫面轉回攝影 棚內的「三星堆新發現」主播台。主播只好勉強維持鎮定，輕描淡寫表示出現連線中斷的問題。

另據自由亞洲報導，消息靈通的網友立刻炸鍋，隨即陸續有人上傳國寶疑似毀損的相關圖片和訊息，還戲稱「攝像機摔了」、「國寶扁了」。甚至有人宣稱三星堆古文物出土現場若干瓷器碎片旁有小攤血漬，微博博主「劉春山TMT」更直接發文指，央視採訪三星堆直播突然中斷，攝影記者不慎墜入遺址坑，文物破碎、記者流血。

不過截至目前為止，央視對這起重大直播狀況始終沒有做出任何說明，對網上的各種消息也都沒有加以駁斥。

上觀新聞稱，三星堆遺址本輪田野考古發掘工作將於9月底結束，接下來將全面轉向室內，開啟修復、整理和研究工作。

據了解，三星堆遺址在中國四川省廣漢市城西三星堆鎮的鴨子河畔，屬青銅時代文化遺址，年代為公元前2800年至公元前1100年。2021年3月以來，三星堆遺址考古工作中新發現的六個「祭祀坑」又接連發現大量珍貴文物。8月24日下午，三星堆8號坑成功提取出成為關注焦點的大型立人神獸，大嘴、細腰、四蹄帶有紋飾、頭頂立人，從嘴到尾部的長度超過1公尺，估計重達至少150公斤，是迄今三星堆出土動物造型青銅器中最大的一件。