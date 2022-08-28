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學者倡農民進城買房 開車回鄉種地 網轟：何不食肉糜

中國新聞組／北京28日電
北京師範大學房地產研究中心主任董藩主張，農民應到縣城買房，引發爭議。他的微博帳號也被禁言。(視頻截圖)
北京師範大學房地產研究中心主任董藩主張，農民應到縣城買房，引發爭議。他的微博帳號也被禁言。(視頻截圖)

中國房市寒冬，北京師範大學房地產研究中心主任董藩日前針對農民買房問題主張，縣城裡能「增長的見識」及公共服務和農村完全不同，農民應到縣城買房，有需要再開車回鄉種地，引發爭議。董藩的微博帳號也被禁言。

鳳凰網影音財經節目「封面直播」日前訪問董藩，解讀中國房地產市場的走向與變革。他在節目中談到「農民要不要到縣城買房的問題」時，作上述表示。

董藩主張，如果農村的生產經營不受影響，他還是主張農民到縣城裡去住的，畢竟「越大的城市越文明、越大的城市越繁榮、越大的城市越公平」。且農民住到縣城裡，醫療、教育、生活環境等都會有很大的改善，也享受得到城市文明和現代文明。

他表示，在縣城裡，一個人「享受到的公共服務，能接受到的訊息，增長的見識」，和農村的環境是完全不一樣的。而這對於提升農民個人的素質，是非常必要的。

當主持人問到，如果農民搬進縣城後要如何繼續種地時，董藩回答，如果一些農民仍需要在農村種地，可以在「需要的時候開著車過去種地」。

除主張農民進城買房再開車回鄉種地，董藩還建議買房還貸時間能延長到40年，退休能繼續還，首付比率降到20%，前五年只還利息，大大減輕年輕人購房壓力，「退休了還貸也無所謂，因為退休了還有退休金」。而且，退休時所還貸款占收入的比重「也很少很少了」。

董藩這一建議，在中國網路引起不少爭議，批評聲浪不小。相當比率的網友質疑，如今種糧收入微薄、越種越窮，還要農民幫著救房市「是何居心」？「上班回老家種田，下班進城睡覺，有沒有搞錯」？「這是要割農民韭菜嗎」？

北京師範大學房地產研究中心主任董藩主張，農民應到縣城買房，引發爭議。他的微博帳號...
北京師範大學房地產研究中心主任董藩主張，農民應到縣城買房，引發爭議。他的微博帳號也被禁言。(取材自微博)

還有對此建議不以為然的網友留言「不要建議」，結果獲得不少共鳴，一度在新浪微博熱搜名列前茅。

另據極目新聞報導，董藩27日回應說，部分內容被剪輯致意思不全。他強調自己的意思是「在不影響生產經營前提下」，以及是居住在近農村的縣城。他又解釋，網上流傳其專訪內容，有部分前後語境被剪輯刪掉，加上當日連線曾中斷，致自己的意思沒表達完全。

雖然仍有網友對其回應不買帳，說他「對農村一無所知」、「何不食肉糜」，但也有網友表示，「他說的也許不對，但有發言的權利」。

進城買房是許多農村人的夢想。圖為一名山西農民工駕駛三輪車途經一處貼有「中國夢」海...
進城買房是許多農村人的夢想。圖為一名山西農民工駕駛三輪車途經一處貼有「中國夢」海報的房地產項目群。（中新社資料照片）

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