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中國經濟黯淡 專家：中央「東升西降」期待 恐落空

記者廖士鋒／綜合報導
中國的經濟前景黯淡令人擔憂，可能影響到中央「東升西降」的期待。圖為北京徵才活動吸引許多求職的年輕人。（Getty Images）
中國的經濟前景黯淡令人擔憂，可能影響到中央「東升西降」的期待。圖為北京徵才活動吸引許多求職的年輕人。（Getty Images）

中國今年第二季GDP（國內生產毛額）成長率僅為0.4%，遠遜於預期，雖中國官方一再祭出振興經濟的刺激措施，但似乎效果有限。財經專家指出，受嚴格防疫政策等因素影響，中國的經濟前景黯淡令人擔憂，同時也可能影響到中央「東升西降」的期待。

港媒南華早報27日引述安邦智庫研究員賀軍說法指出，鑒於疫情防控措施的影響，第三季中國經濟很難從根本上扭轉在全球增長相對落後的位置。他強調，中國是以製造業為主的新興經濟體，如果增長速度低於以消費為主的發達國家將是非常危險的事，也會使其很難在國際舞台與一些國家競爭。

摩根史坦利中國首席經濟學家邢自強則認為，儘管美國為對抗通膨而升息導致技術性衰退，但該國經濟可能不會遭受任何永久性傷疤，潛在增長率穩定，不過中國的經濟前景更加令人擔憂。他指出，當務之急則是如何使住宅部門及企業部門擺脫當前的困境，而不至於留下包含企業投資意願不振、消費者信心不足等影響長期增長潛力的永久性創傷，他特別強調這或將導致全球政商界重估「東升西降」趨勢。

此外，北京日報22日刊出上海財經大學校長劉元春的投書，他表示，目前在疫情影響下，消費心理、消費能力還沒有恢復常態化，再加上房地產這類「超越預期」風險、以及嚴重的「資本躺平」現象，都是當前中國經濟復甦面臨的難點。他認為應該要有耐心自我修復，而不是「簡單地吃一片大劑量的止痛藥」，他也提到，目前中國政策空間越來越窄，尤其是專項債額度，已所剩不多。

野村證券中國首席經濟學家陸挺近日則在中國宏觀經濟論壇表示，目前中國已出現「新冠經濟周期」，病例上升時，檢測和封城力度隨之上升，消費、投資、出口都受到影響；在政府強力手段之下疫情得到控制後，城市開始解封，經濟觸底反彈，但隨著核酸檢測頻率降低，報復性聚集消費上升，病例可能再度上升，防疫力度被迫升級，經濟又會冷下來。

他認為，下半年經濟復甦的基礎不牢，疫情還沒有過去，各類風險還在，「下行壓力還會很大」。

疫情 檢測 投資

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