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中國工業企業利潤 前7月年比下降1.1%

記者林則宏／綜合報導

中國規模以上工業企業利潤總額增速一路走低。中國國家統計局27日公布，1至7月，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額4.89295兆元人民幣(約7120億美元)，年比下降1.1%。這是自2020年10月以來，首度出現負成長。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，中國1至7月工業企業利潤變化主要呈現幾個特點：工業企業營收較快增長，利潤小幅下降；裝備製造業利潤持續恢復，汽車行業利潤回升較快；採礦業繼續支撐工業企業利潤增長，電力行業利潤改善明顯。

朱虹說，1至7月，中國全國規模以上工業企業營收年比增長8.8%，保持較快增長；企業利潤年比下降1.1%，上半年為增長1%。

受益於產業鏈供應鏈持續恢復、減免車輛購置稅政策提振消費需求等有利因素，1至7月，中國裝備製造業利潤年比下降5.7%，但7月裝備製造業利潤年比增長6.8%，增速較6月加快2.7個百分點，為連續三個月回升。

分行業看，7月汽車製造業利潤年比增長77.8%，增速較6月加快30.1個百分點。此外，隨著「迎峰度夏、能源保供」持續發力，煤炭原油產量及發電量實現較快增長，並帶動相關行業利潤增加。

朱虹指出，總體看，中國工業企業效益延續恢復態勢，但受多種因素影響，企業利潤小幅下降，成本水平仍然較高，部分行業市場需求不足凸顯，經營壓力有所增加。加上中國國內外環境更趨複雜嚴峻，工業經濟持續穩定恢復仍需付出艱苦努力。

利潤 營收 汽車

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