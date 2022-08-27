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175斤 內蒙西瓜王賣出15.8萬

中國新聞組／北京27日電
內蒙西瓜節拍賣會現場，擺在中間的是175斤重的瓜王「心想事成」。（取材自極目新聞）
內蒙西瓜節拍賣會現場，擺在中間的是175斤重的瓜王「心想事成」。（取材自極目新聞）

內蒙古一個重達175斤（87.5公斤）的「西瓜王」，日前被人以15.8萬元（人民幣，下同，約2.3萬美元）買走，平均每斤西瓜900元左右，在網上引起熱議。

極目新聞報導，「175斤的瓜王，確實是我們精心種出來。」內蒙古綠邦農業公司負責人齊偉徵表示，公司擁有「一種特大西瓜種植方法」的專利，近幾年種植的「瓜王」，一年比一年重，2018年有個163.5斤的「瓜王」，已經申請了金氏世界紀錄。

來源：YouTube

網傳短視頻顯示，在西瓜節上，有幾個西瓜被貼上了「心想事成」、「時運亨通」、「萬事如意」的標籤。每個西瓜個頭都很大。擺在中間的是175斤重的瓜王「心想事成」。主持人說，瓜王起拍價8888元起，參與者們踴躍競價，最後以15.8萬元成交。

內蒙古肥之牛餐飲管理有限公司法定代表人史建紅指出，前幾天在科右前旗西瓜節上以最終15.8萬元拍下瓜王，是為慶祝公司新經營的夜市開業，與市民共享吃瓜時刻，討個好彩頭。「免費吃瓜那天，夜市裡三層外三層擠得水洩不通，人山人海。」現場殺「瓜王」的視頻顯示，紅心瓜瓤看起來水潤緊密，沒有空心倒瓤等現象。有市民表示：「長這麼大，頭一回吃這麼大的瓜！」

史建紅說，他親自嚐了瓜的，客觀地說：「確實挺好吃！」

謝政江和他的中國「瓜王」 。（取材自極目新聞）
謝政江和他的中國「瓜王」 。（取材自極目新聞）

這個內蒙古的「瓜王」，並不是全國最大的瓜。北京大興區龐各莊鎮北章客村種植戶謝政江，曾種植出中國有紀錄以來最大的西瓜，重189.5斤，比內蒙「瓜王」還要重10多斤。今年瓜王又重了0.2斤，他也打算申請金氏世界紀錄。

謝政江說，「在大棚內，我給每個大瓜，都安排了20平方米的『豪宅』，每個大瓜的占地面積，是普通西瓜的十倍以上，挖大坑施肥……」。

北京 YouTube

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