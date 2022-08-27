「00後工作加碼」專家挨轟瞎掰 網罵：工資加了嗎

張軼楠在節目中給00後的工作加碼的言論引來不少年輕網友吐槽。（取材自第一財經）

中國生物技術公司營銷中心副總經理張軼楠近日在直播節目「益企會客廳」中，表示應該給「00後」工作加碼言論，吸引多達4億次閱讀，以及近6萬條討論；但也引發許多網友撻伐，建議專家不要建議，「專家成天有時間瞎掰掰，明顯工作不飽和，可以增加工作強度嘛。」

自由亞洲電台報導，張軼楠指出，「我們確實沒有對『00後』的工作強度有什麼差異化，相反我覺得『00後』、『95後』都受過很好的教育 ，生長在我國經濟發展非常好的階段。他們有自己的興趣和愛好，甚至他們大學期間、研究生期間、國外期間，都有大量實習。」

然而，多數網友不認同，「憑什麼工作強度要加碼，加也可以，工資加了嗎」；也有人充滿諷刺性地提出「建議」，「專家要不你別幹了，讓00後來幹吧。」

現居洛杉磯 的旅美學者吳祚來認為，由於「00後」在成長過程中享受了更多的家庭照顧，因此對高強度的勞動和不理想的工作環境會本能地反感。「這種狀態會造成一個現象，就是更難像對待民工那樣去對待他們，因為這一代人已經完全不同了。」

新黃河報導指出，華東師範大學工商管理學院的易凌峰教授認為，00後一方面很現實，需要賺錢，另一方面也需要成長，因此光有財務的薪酬是不足夠的。易教授提出「全面薪酬」概念，針對00後的需求，提供關愛性的福利 、平等的管理方式、職業發展的規畫和管理以及壓力舒緩。通過定制化的福利提高員工滿意度，增強員工企業歸屬感。