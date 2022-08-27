我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

史詩般救火 環時社評：重慶「英雄氣」獲共鳴

中國新聞組／北京27日電
重慶北碚的青年騎著自備的摩托車，為消防人員運送水、食物、藥品等補給品與救火裝備，專注的表情令人動容。（取材自微博）
重慶北碚的青年騎著自備的摩托車，為消防人員運送水、食物、藥品等補給品與救火裝備，專注的表情令人動容。（取材自微博）

重慶本輪山火明火終於全部撲滅。據最新通報，重慶各處森林火災全面轉入清理看守階段，「無人員傷亡和重要設施損失」。在持續極端高溫和乾旱環境下，撲滅山火面臨難以想像的艱難險阻，但從第一起山火爆發到各處山火全部撲滅，只用不到10天時間。環球時報社評指出，在這個過程中，「英雄氣」是在社交平台上最火的關鍵詞。

文章說，重慶是一個山城，山與人連在一起，沒有明顯的界限。因此山火對重慶人來說，是一場迫在眉睫的危機，激發了保護家園的眾志成城。在這場「十八路英雄」撲滅山火的行動裡，衝在一線的是消防員、武警官兵、解放軍、醫護人員，他們身後，是志願者自發組成的堅實後盾——有插著五星紅旗送物資的「摩托崽儿」，有扛著油鋸開闢隔離帶的父子，有拿著喇叭協調物資的女孩，還有送外賣的、做飯的、遞水的、開挖掘機的…在那些奮不顧身的逆行身影中，有軍人、有黨員，有來自各行各業、不同年齡的普通人。在肆虐的山火面前，他們牢牢擰成一股繩。

文章表示，這種「英雄氣」既是重慶的，更是中國人的。網友口中這場「史詩般的救火」，來自全國的托舉之力。由於火災形勢嚴峻緊迫，從國家部委到甘肅、雲南等兄弟省份，都對重慶大力支援，為快速撲滅明火提供至關重要幫助。與此同時，在互聯網上，「重慶雄起」的加油打氣此起彼伏，無數令人動容的細節場景在社交媒體上持續刷屏。的確，如果沒有一點「英雄氣」，這些是根本不可能通過「擺拍」而實現的。真正引發共鳴的，正是在這些普通又勇敢的人們身上閃耀著的、中國人面對災難或外敵時所共有的血性、意志和團結。

文章稱，家國情懷，是中國人最樸素、最深沉、最廣泛，也是最強大的情感。無論是渡江戰役中老百姓劃著小舢板冒著槍林彈雨將解放軍送過長江，還是汶川地震後15位空降兵在5000米高空的生死「盲跳」，抑或是這次重慶山火中志願者頭燈組成的「星光長城」，在每一個危難關頭和緊急時刻，每當國家和人民需要的時候，總有千千萬萬的人自發地站出來。這就是了不起的中國人，這就是中國的「基本盤」。

山火 解放軍 高溫

上一則

「重慶是我家」 他自願送物資 兩天兩夜沒睡 用水澆頭保持清醒

下一則

重慶官民築「血肉長城」萬人鏖戰5天4夜撲滅山火

延伸閱讀

重慶山火 他送物資為保持清醒「冷水澆頭」

重慶山火 他送物資為保持清醒「冷水澆頭」
重慶圖書館擠爆 趙立堅讚求知欲強 網友打臉：因為有空調

重慶圖書館擠爆 趙立堅讚求知欲強 網友打臉：因為有空調
重慶今再工業限電 四川高溫天氣29日有望解除

重慶今再工業限電 四川高溫天氣29日有望解除
重慶北碚1周8起突發山火 四川內江火燒民宅

重慶北碚1周8起突發山火 四川內江火燒民宅

熱門新聞

一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

2022-08-20 12:28

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」