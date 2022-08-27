史詩般救火 環時社評：重慶「英雄氣」獲共鳴

重慶北碚的青年騎著自備的摩托車，為消防人員運送水、食物、藥品等補給品與救火裝備，專注的表情令人動容。（取材自微博）

重慶本輪山火 明火終於全部撲滅。據最新通報，重慶各處森林火災全面轉入清理看守階段，「無人員傷亡和重要設施損失」。在持續極端高溫 和乾旱環境下，撲滅山火面臨難以想像的艱難險阻，但從第一起山火爆發到各處山火全部撲滅，只用不到10天時間。環球時報社評指出，在這個過程中，「英雄氣」是在社交平台上最火的關鍵詞。

文章說，重慶是一個山城，山與人連在一起，沒有明顯的界限。因此山火對重慶人來說，是一場迫在眉睫的危機，激發了保護家園的眾志成城。在這場「十八路英雄」撲滅山火的行動裡，衝在一線的是消防員、武警官兵、解放軍 、醫護人員，他們身後，是志願者自發組成的堅實後盾——有插著五星紅旗送物資的「摩托崽儿」，有扛著油鋸開闢隔離帶的父子，有拿著喇叭協調物資的女孩，還有送外賣的、做飯的、遞水的、開挖掘機的…在那些奮不顧身的逆行身影中，有軍人、有黨員，有來自各行各業、不同年齡的普通人。在肆虐的山火面前，他們牢牢擰成一股繩。

文章表示，這種「英雄氣」既是重慶的，更是中國人的。網友口中這場「史詩般的救火」，來自全國的托舉之力。由於火災形勢嚴峻緊迫，從國家部委到甘肅、雲南等兄弟省份，都對重慶大力支援，為快速撲滅明火提供至關重要幫助。與此同時，在互聯網上，「重慶雄起」的加油打氣此起彼伏，無數令人動容的細節場景在社交媒體上持續刷屏。的確，如果沒有一點「英雄氣」，這些是根本不可能通過「擺拍」而實現的。真正引發共鳴的，正是在這些普通又勇敢的人們身上閃耀著的、中國人面對災難或外敵時所共有的血性、意志和團結。

文章稱，家國情懷，是中國人最樸素、最深沉、最廣泛，也是最強大的情感。無論是渡江戰役中老百姓劃著小舢板冒著槍林彈雨將解放軍送過長江，還是汶川地震後15位空降兵在5000米高空的生死「盲跳」，抑或是這次重慶山火中志願者頭燈組成的「星光長城」，在每一個危難關頭和緊急時刻，每當國家和人民需要的時候，總有千千萬萬的人自發地站出來。這就是了不起的中國人，這就是中國的「基本盤」。