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重慶志願者送物資 未戴頭盔被罰？公安：非救援人員

中國新聞組／北京27日電
重慶市北碚區歇馬街道虎頭村，車手龍杰戴著頭燈，準備向山上運送物資。（取材自縱相新聞）
重慶市北碚區歇馬街道虎頭村，車手龍杰戴著頭燈，準備向山上運送物資。（取材自縱相新聞）

近日有聊天截圖顯示：「重慶摩托志願者上山給消防員送物資，因未戴頭盔而被璧山交警罰款」，引發網路關注。不過，重慶璧山區公安局表示，被罰的並非救援人員。

來源：YouTube

針對此事，東方網·縱相視頻致電重慶璧山區公安局督查支隊工作人員，對方表示知曉此事，「昨天晚上十幾個人帶著女的上去圍觀山火，被警察制止了，沒有扣他們的錢，只是把他們的摩托車扣了。」另一名工作人員說，「我們跟那邊的交警支隊，轄區的八塘、七塘派出所進行了核實，沒有那種情況。」

另據香港文匯報導，重慶山火情勢危急，需要從山下將救援應急物資運上山，但山間小路道窄、坡陡，汽車無法通行，於是當地摩托車騎手自發組成一支新的「山城棒棒軍」，將山下的礦泉水、滅火器、油鋸、飯盒等一趟趟送往一線。

李鑫是一名北碚區的摩托車店主，今年26歲，他回憶，通往火場的路全是工作人員即場把樹鋸斷後用挖掘機重新挖成的，因此路況極差，一不小心就會連人帶車摔倒，即使是技術好的騎手，負重騎車來回兩趟就精疲力盡了。

「因為很多路需要越野摩托車才上到去，一般的不行，我們後來就共享越野摩托車了。我們把車停在指揮中心門口，輪替使用，人歇車不停。」李鑫愛車如命，他的越野摩托車平時絕不外借，不過這幾日已經沒工夫「兒女情長」，「我生在北碚，長在北碚，縉雲山是我的家，別說一台摩托車，如果需要徵用我的汽車，我也非常樂意！」在經歷三天的「滅火服役」後，這輛越野摩托車已經功成身退，被送去維修廠保養。

「騎摩托車的都是年輕的『90後』、『00後』，」北碚青年志願者負責人張倩說，「我從前對他們很反感，覺得摩托車炸街的聲音非常難聽。但當我看到這些孩子們一趟趟來往於山頂山腳，眼淚都止不住的流。」張倩回憶，有一位黃頭髮的年輕男孩要多背兩個滅火器，志願者擔心危險不同意，於是兩個人吵了起來；有一位紋身的「大花臂」不喜歡說話，但連續在山裡往返了三日，最後工作人員強制他回家休息…「這些孩子稚氣未脫，不善言辭，笑容靦腆，但是他們是最可愛的人！」

公安 汽車 山火

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