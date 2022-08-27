「重慶是我家」 他自願送物資 兩天兩夜沒睡 用水澆頭保持清醒

為了保持清醒，「龍麻子」往頭上澆水。(取材自紅星新聞)

重慶市北碚區山火 蔓延五天四夜，一場人與山火的對抗令人揪心。救火這幾天，消防官兵、摩托騎士等救援視頻在網上湧現。其中，一則重慶小伙「兩天兩夜運送物資，為保清醒往頭上澆水」的視頻也感動無數網友，甚至有網友為他畫了一幅畫。

來源：YouTube

紅星新聞報導，視頻中身穿淺綠色衣服、戴著手套的「龍麻子」為運物資已經兩天兩夜沒合眼，累了就趴在摩托車上休息。多次中暑嘔吐後，一旁的志願者開玩笑說，「龍麻子，你這個發出去是要被笑話的哦。」

衣服全濕、滿頭不知是汗還是水的「龍麻子」回答說，「我從下午1點幹到現在，現在幾點了我都不曉得。」在又熱又累的火場，為了保持清醒，「龍麻子」又往頭上澆了一瓶水。甩甩頭後，他重新擰了擰摩托車的油門，再次背著背簍，載著物資向山裡衝鋒。

據了解，「龍麻子」本名龍杰。日前在中午休息間隙，龍杰講述近幾天與志願者一起參與救援的具體心路歷程。

「想一直幹到火滅」的龍杰這幾天基本沒有睡超過5小時，2000年出生的他，今年22歲，工作是送外賣。山火發生後，他在（摩友）群裡面聽到有人說去運送物資，到現場時才知裡面有些救援人員還沒吃飯，這才騎著摩托車去運輸物資。

到23日晚，龍杰已經有30幾個小時沒睡覺了，剛躺下一個小時，現場就有人跟他說疫情 可能要封控，他就回了一趟家，洗了個澡，休整了一下，24日就又去了，直到25日中午仍繼續運物資。

被問到根據視頻可以看出狀態已經不是很好，為什麼沒有想著回家去休息一下？龍杰表示，「其實我們還不算累，關鍵是那些當兵的，武警、消防，他們都在最裡面滅火。（如果）我回家休息，裡面消防、武警，幾百上千個人，萬一食品沒送夠，就會有人沒有飯吃。」

據了解，龍杰用摩托車主要運送消防水袋，還有一些消防要用的滅火器，以及背著滅火的單邊水槍。此外，還有冰水、西瓜，消防人員吃的飯，這些基本的保障。

龍杰表示，「我們運一次一般在十幾二十分鐘，因為我們摩托車比較方便進去。我了解到，之前救援人員運送物資全是走路，我想著他們如果走路，走兩圈估計就走不動了，但是我們的摩托車可以一直拉。」