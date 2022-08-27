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「終於下雨」人工增雨 重慶退燒10度 長沙市民：聽雨聲心情好很多

中國新聞組／北京27日電
長沙連續高溫後降雨，市民：光聽雨聲心情都好很多。（取材自瀟湘晨報）
長沙連續高溫後降雨，市民：光聽雨聲心情都好很多。（取材自瀟湘晨報）

川渝地區連續的高溫晴熱天氣，導致旱情加劇，多地發生山火，但這樣的情況可望好轉。重慶、四川、湖南、湖北、貴州等地25日起成功人工增雨，這是重慶自8月7日以來首次降雨，降雨後，重慶氣溫降至攝氏29度左右，較前一天大跌近10度。長沙連續高溫後降雨，市民表示，光聽雨聲心情就好很多。

綜合媒體報導，重慶前日出現局部地區熱對流天氣，氣象部門隨即發射4枚人影增雨火箭彈，發射後即出現分散陣雨，最大降雨量6.2毫米；人工增雨後氣溫為29.6℃，較發射前降低9.2℃，有效緩解高溫天氣。

慶市沙坪壩區氣象局也於26日13至15時開展人工增雨作業，共發射火箭彈6枚，取得明顯增雨效果，作業後部分鎮街出現小雨，雨量0.1—2.9毫米，最大雨量歌樂山站2.9毫米，氣溫較之前下降3至12℃左右。

四川省當局25日調動的人工增雨無人機在自貢鳳鳴通用機場升空，根據實時氣象環境，在海拔4500米至5000米高度穿雲作業2.5小時後安全返回地面，實施範圍及周邊區域陸續實現降水，面積約600平方公里，降雨明顯，有效緩解四川盆地的旱情。

在經歷一段漫長的高溫天氣後，25日晚9時許，湖南長沙市出現了降雨。有市民表示，光是聽到雨的聲音、聞到空氣中泥土的味道，心情都變好了很多。市民劉文青感慨：「終於下雨了！」

劉文青表示，由於今年的夏季格外炎熱，她選擇晝伏夜出，「白天不敢出門，太熱了。」為了證明自己所言，她稱，自己的父母比較節省，以前的夏天除非到很熱才會開空調，但在今年，只要家中有人，家裡的空調就沒關過。

而當日晚上的出行也給了她不少驚喜——下雨了！同時她也有些擔心，「我怕爸媽今晚不讓我開空調了。」

與劉文青同行的二位市民育青與呂忻怡表示，二人來自川渝地區，今年的夏天是他們感受過最熱的夏天。

氣象台預計，持續一個多月的熱浪可望在9月前結束，限電及企業停產問題也將逐步緩解。

高溫 山火 機場

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