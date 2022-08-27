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由報備制調整為審批制 北京高校防疫加強出入管理

中國新聞組／北京27日電
多所在京高校加強校門管理出入校，由報備制調整為審批制。(取材自北晚在線)
多所在京高校加強校門管理出入校，由報備制調整為審批制。(取材自北晚在線)

新學期將至，大學生陸續回北京返校。近日，多所在京高校發布加強校門管理的通知，明確師生返京返校期間是防範疫情傳播的關鍵期，學生出入校門政策由報備制調整為審批制，非特殊原因，學生原則上不出校。

北京日報報導，8月26日至9月19日，清華大學明確從嚴學生進出校審批，學生返校三天內，僅可進出宿舍、在指定食堂打包外帶，不得進入其他室內場所，不聚集、不堂食，返京未滿七天的學生原則上不再進出校。北京科技大學自8月26日至9月9日，將學生出入校政策由「系統審批制」調整為「人工審批制」，除特殊情況外，學生原則上不出校。

此外，中國農業大學、北京語言大學、北京郵電大學、中國地質大學（北京）、華北電力大學等多所在京高校都已明確調整出入校政策，在學生返京返校期間，由報備制調整為審批制，除緊急就醫等特殊需求外，原則上不審批學生出校申請。

還有多所在京高校明確，學生返校後須完成核酸檢測三天兩檢，結果未出前原則上不出校。中國政法大學嚴格校門管理，要求學生在返校後堅持「非必要不出校」。學生返校三天內，進出校實行「審批制」。返校後完成核酸檢測三天兩檢，進出校調整為「報備制」。北京林業大學學生返校三天內也須做兩次核酸檢測，結果未出前原則上不出校，特殊原因確需出校的採取「人工審批制」。

北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕在日前的新聞發布會上明確，高校學生返校後七日內加密核酸檢測頻次，減少校園流動，不開展線下聚集性活動。高校嚴格校門管理，入校落實查證登記、測溫、掃碼、查驗核酸檢測陰性證明等措施。

北京 檢測 疫情

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